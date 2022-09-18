Мародерство, руйнування та знущання – фірмовий стиль так званої "другої армії світу". Наші воїни дізналися деталі про звірства росіян та на власні очі побачили катівні, в яких тримали українців. Про це 24 каналу розповів боєць спецпідрозділу "Кракен" Данило Положухно.

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У Куп'янську одні боялися, інші – раділи

Боєць розповідає, що у Куп'янську наших захисників зустрічали дві категорії людей. Одні були залякані, адже їх дуже сильно настрашили саме підрозділом "Кракен". "Коли ми зайшли до них спілкуватися, давали їм їжу, генератор заряджати телефони, перший час вони боялися, а потім зрозуміли, що усе це – пропаганда і вигадки", – сказав він. А інші – радо зустрічали ЗСУ з українськими прапорами та символічними малюнками.

Люди весь цей час тримали й ховали в себе прапори України. Діти подарували мені малюнок, де зображений супергерой з українським прапором. Мені дуже сподобалося,

– поділився Положухно.

На окуповані території зайшла репресивна машина

Окупанти катували людей просто за те, що у них на вулиці жив учасник АТО, який поїхав напередодні війни. Чоловіків вони забирали, викликали на допити та знущалися.

Ми розуміємо, що це репресивна машина, яка зайшла на наші території. Я не думаю, що у них взагалі була ціль надовго тут залишатися, тому що немає ніякого здорового глузду в цьому. Якщо ти хочеш довго залишатися, чому ти грабуєш, чому ти знущаєшся з цивільного населення,

– сказав боєць спецпідрозділу "Кракен" Данило Положухно.

Звільнення Куп'янська: коротко

Українські військові повністю звільнили місто Куп'янськ у Харківській області. Там вже майорить прапор України.

Попри це, місцеві жителі все ще не почуваються у безпеці. Окупанти сильно обстрілюють населений пункт, руйнуючи інфраструктуру та цивільні об'єкти.

В Інституті вивчення війни зауважили, що через звільнення Куп'янська російським окупантам буде важче втримати свої позиції. Мовиться про східну частину Харківської області та північ Луганської області.

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