Про це розповіла журналістка 24 каналу, що зараз перебуває на місці подій. Окупантам довелося тікати з Куп'янська, тому зараз вони намагаються помститися, постійно обстрілюючи його.

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Місцеві масово покидають місто

На вулицях дуже мало місцевих. Більшість ховається від вибухів і планує виїжджати.

Один з жителів Куп'янська зауважує, що в Куп'янську залишилося не так багато людей. Нікуди не переїжджають лише ті, кому немає де їхати.

Магазини не працюють. Багато з них просто розбомблені. Окупанти розбомбили навіть місцевий ринок.

Живемо потихеньку. Те, що тут постріли, вибухи, – це так. Нікому неприємно (на фоні лунають звуки вибуху)...,

– ділиться місцевий мешканець з журналісткою.

За словами журналістки 24 каналу Анни Черненко, місто дуже розбите. Деякі житлові будинки просто знищені.

Місцевих на вулицях за кілька годин зустріли з десяток. Усі ховаються і хочуть виїжджати. Зараз почали сильно гатити окупанти. При нас прилетіло кілька разів по місту, і зокрема на ринок, там зайнялася пожежа – каже Анна.

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Ситуація у Куп'янську: коротко, що треба знати

10 вересня ЗСУ увійшли в Куп'янськ. Окупанти втекли з міста, а російські пропагандисти написали, що війська були вимушені відступити, адже ситуація складна.

ЗСУ увійшли в Куп'янськ. Окупанти втекли з міста, а російські пропагандисти написали, що війська були вимушені відступити, адже ситуація складна. В "адміністрації" росіян у звільненому Куп'янську знайшли сліди крові, алкоголь та шприци. Стало також відомо, що окупанти перевіряли особисті справи усіх дорослих та навіть дітей у Куп'янську.

Згодом співробітники СБУ розповіли, що загарбники утримували незаконно ув'язнених українців у нелюдських умовах. У камері на 140 місць розмістили 400 людей. Також там було виявлено сліди крові.

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