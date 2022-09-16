Окупанти досі намагаються повністю захопити Донецьку область. Про актуальну ситуацію на різних фронтах станом на ранок 16 вересня доповіли у Генштабі ЗСУ.
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Російські військові продовжують порушувати міжнародне право й обстрілюють цивільну інфраструктуру. За минулу добу, 15 вересня, від авіаційних та ракетних ударів постраждали понад 30 населених пунктів. Серед них – Костянтинівка, Дружківка, Куп'янськ, Сіверськ, Нью-Йорк, Мар'їнка, Гуляйполе, Мирне та Велике Артакове.
Яка ситуація на головних напрямках фронту
- На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилася.
- На Сіверському напрямку росіяни обстріляли Лугівку на Сумщині.
- На Харківському напрямку ворог відкривав вогонь з території своєї держави по Гоптівці, Козачій Лопані, Малій Вовчій, Зибиному та Стрілечій.
- На Слов'янському напрямку під вогонь потрапила Дворічна та Гороховатка.
- На Краматорському – Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Роздолівка та Спірне.
- На Бахмутському напрямку – Нью-Йорк, Лиман, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка та Веселе.
- На Авдіївському – Мар'їнка, Красногорівка, Первомайське, Авдіївка та Водяне.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни не проводили активних дій, однак обстрілювали лінію зіткнення.
- На Південнобузькому – ворог гатив з артилерії по всій лінії зіткнення.
Карта бойових дій в Україні / карта Deep State Map
Де ЗСУ відбили ворожі атаки
- Біля Одрадівки,
- Зайцевого,
- Бахмута,
- Веселої Долини,
- Авдіївки,
- Новомихайлівки.
Українські військові відбили атаки росіян у Донецькій області / карта Deep State Map
Росіяни намагаються приховати свої втрати
Українські військові завдали вогневого ураження по місцях зосередження окупантів. То ж тепер командування ворога намагається приховати серйозні втрати. Після точних ударів ЗСУ по Херсоні, Василівці, Перевальському та інших окупованих населених пунктів, росіяни вивозять трупи своїх солдатів у переповнених вантажівках.
ЗСУ завдали удару по окупантах у Перевальському / Карта Deep State Map
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