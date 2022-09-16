Окупанти досі намагаються повністю захопити Донецьку область. Про актуальну ситуацію на різних фронтах станом на ранок 16 вересня доповіли у Генштабі ЗСУ.

Читайте також Поки "звітували" про ППО, над аеродромом здіймався дим: в окупантів у Мелітополі "гаряча" ніч

Російські військові продовжують порушувати міжнародне право й обстрілюють цивільну інфраструктуру. За минулу добу, 15 вересня, від авіаційних та ракетних ударів постраждали понад 30 населених пунктів. Серед них – Костянтинівка, Дружківка, Куп'янськ, Сіверськ, Нью-Йорк, Мар'їнка, Гуляйполе, Мирне та Велике Артакове.

Яка ситуація на головних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилася.

напрямках ситуація не змінилася. На Сіверськом у напрямку росіяни обстріляли Лугівку на Сумщині.

у напрямку росіяни обстріляли Лугівку на Сумщині. На Харківському напрямку ворог відкривав вогонь з території своєї держави по Гоптівці, Козачій Лопані, Малій Вовчій, Зибиному та Стрілечій.

напрямку ворог відкривав вогонь з території своєї держави по Гоптівці, Козачій Лопані, Малій Вовчій, Зибиному та Стрілечій. На Слов'янському напрямку під вогонь потрапила Дворічна та Гороховатка.

напрямку під вогонь потрапила Дворічна та Гороховатка. На Краматорському – Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Роздолівка та Спірне.

– Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Роздолівка та Спірне. На Бахмутському напрямку – Нью-Йорк, Лиман, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка та Веселе.

напрямку – Нью-Йорк, Лиман, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка та Веселе. На Авдіївському – Мар'їнка, Красногорівка, Первомайське, Авдіївка та Водяне.

– Мар'їнка, Красногорівка, Первомайське, Авдіївка та Водяне. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни не проводили активних дій, однак обстрілювали лінію зіткнення.

напрямках росіяни не проводили активних дій, однак обстрілювали лінію зіткнення. На Південнобузькому – ворог гатив з артилерії по всій лінії зіткнення.

Карта бойових дій в Україні / карта Deep State Map

Де ЗСУ відбили ворожі атаки

Біля Одрадівки,

Зайцевого,

Бахмута,

Веселої Долини,

Авдіївки,

Новомихайлівки.

Українські військові відбили атаки росіян у Донецькій області / карта Deep State Map

Росіяни намагаються приховати свої втрати

Українські військові завдали вогневого ураження по місцях зосередження окупантів. То ж тепер командування ворога намагається приховати серйозні втрати. Після точних ударів ЗСУ по Херсоні, Василівці, Перевальському та інших окупованих населених пунктів, росіяни вивозять трупи своїх солдатів у переповнених вантажівках.

ЗСУ завдали удару по окупантах у Перевальському / Карта Deep State Map

До теми – росіяни визнали перевагу ЗСУ на Харківщині: відео