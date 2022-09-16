Оккупанты до сих пор пытаются полностью захватить Донецкую область. Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 16 сентября доложили в Генштабе ВСУ.

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Российские военные продолжают нарушать международное право и обстреливают гражданскую инфраструктуру. За прошедшие сутки, 15 сентября, от авиационных и ракетных ударов пострадали более 30 населенных пунктов. Среди них – Константиновка, Дружковка, Купянск, Северск, Нью-Йорк, Марьинка, Гуляйполе, Мирное и Великое Артаково.

Какая ситуация на главных направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.

направлениях ситуация не изменилась. На Северском направлении россияне обстреляли Луговку в Сумской области.

направлении россияне обстреляли Луговку в Сумской области. На Харьковском направлении враг открывал огонь с территории своего государства по Гоптовке, Казачьей Лопани, Малой Волчьей, Зыбиной и Стрелечей.

направлении враг открывал огонь с территории своего государства по Гоптовке, Казачьей Лопани, Малой Волчьей, Зыбиной и Стрелечей. На Славянском направлении под огонь попали Двуречная и Гороховатка.

направлении под огонь попали Двуречная и Гороховатка. На Краматорском – Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Раздоловка и Спорное.

– Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Раздоловка и Спорное. На Бахмутском направлении – Нью-Йорк, Лиман, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка и Веселое.

направлении – Нью-Йорк, Лиман, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка и Веселое. На Авдеевском – Марьинка, Красногоровка, Первомайское, Авдеевка и Водяное.

– Марьинка, Красногоровка, Первомайское, Авдеевка и Водяное. На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне не проводили активных действий, однако обстреливали линию столкновения.

направлениях россияне не проводили активных действий, однако обстреливали линию столкновения. На Южнобужском – враг бил из артиллерии по всей линии столкновения.

Карта боевых действий в Украине / карта Deep State Map

Где ВСУ отбили вражеские атаки

Возле Отрадовки,

Зайцева,

Бахмута,

Веселой Долины,

Авдеевки,

Новомихайловки.

Украинские военные отбили атаки россиян в Донецкой области / карта Deep State Map

Россияне пытаются скрыть свои потери

Украинские военные нанесли огневое поражение по местам сосредоточения оккупантов. Теперь командование врага пытается скрыть серьезные потери. После точных ударов ВСУ по Херсону, Васильевке, Перевальскому и другим оккупированным населенным пунктам, россияне вывозят трупы своих солдат в переполненных грузовиках.

ВСУ нанесли удар по оккупантам в Перевальском / Карта Deep State Map

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