Один из примеров привел мэр Мелитополя Иван Федоров. Он сказал, что в оккупированном городе над аэродромом с вражеской базой поднялся густой черный дым.

Важно Оккупанты побежали из Мелитополя в сторону оккупированного Крыма, – Федоров

Федоров не сообщил больше деталей, однако отметил, что ночь для оккупантов была "горячей". Заметим, что днем 15 сентября в Мелитополе прогремели сразу 2 мощных взрыва. Скорее всего, российские оккупанты понесли серьезные потери. Взрывы слышали в южной части Мелитополя.

Иван Федоров рассказал, что в ту сторону помчались кареты скорой помощи. Так что потери в рядах оккупантов, вероятно, есть. Правда, точной информации об этом нет.

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Какая обстановка в Мелитополе

На фоне наступления ВСУ российские оккупанты начали бежать из Мелитополя. Иван Федоров проинформировал, что россияне бегут в направлении оккупированного Крыма. Также он сообщал, что захватчики пытаются вывезти награбленное имущество.

Взрывы в городе не редкость

13 сентября Иван Федоров тоже информировал, что во временно оккупированном Мелитополе раздались три громких взрыва в районе аэродрома. Там оккупанты обустроили одну из военных баз.

Кроме того, взрывы в Мелитополе прогремели утром 12 сентября. Тогда Иван Федоров информировал, что взрывы раздаются в южной части города. До этого сильные взрывы в Мелитополе слышали ночью 11 сентября.