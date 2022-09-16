Один з прикладів навів мер Мелітополя Іван Федоров. Він сказав, що в окупованому місті над аеродромом з ворожою базою піднявся густий чорний дим.

Важливо Окупанти побігли з Мелітополя у бік окупованого Криму, – Федоров

Федоров не повідомив більше деталей, однак зазначив, що ніч для окупантів була "гарячою". Зауважимо, що вдень 15 вересня у Мелітополі прогриміли відразу 2 потужні вибухи. Швидше за все, російські окупанти зазнали серйозних втрат. Вибухи чули у південній частині Мелітополя.

Іван Федоров розповів, що в той бік помчали карети швидкої допомоги. Тож, втрати у лавах окупантів, ймовірно, є. Щоправда, точної інформації про це немає.

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Яка обстановка у Мелітополі

На тлі наступу ЗСУ російські окупанти почали тікати з Мелітополя. Іван Федоров проінформував, що росіяни тікають у напрямку окупованого Криму. Також він повідомляв, що загарбники намагаються вивезти майно, яке награбували.

Вибухи у місті не рідкість

13 вересня Іван Федоров теж інформував, що в тимчасово окупованому Мелітополі пролунали три гучні вибухи у районі аеродрому. Саме там окупанти облаштували одну з військових баз.

Окрім того, вибухи в Мелітополі пролунали зранку 12 вересня. Тоді Іван Федоров інформував, що вибухи лунають у південній частині міста. До цього сильні вибухи в Мелітополі чули вночі 11 вересня.