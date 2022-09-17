Про актуальну ситуацію на різних фронтах станом на ранок 17 вересня доповіли у Генштабі ЗСУ. Бої з загарбниками тривають.

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Північ та Харківщина

За даними Генштабу, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли із озброєння танків, мінометів та артилерії. Зокрема, на Харківському напрямку були атаки й з території росії. Ворог бив у районах населених пунктів Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Вільхуватка, Анискине, Синьок, Кам'янка, Пристін та Дворічна.

Карта бойових дій в Україні / Фото Deep State

Що відбувається на Донбасі

Наші військові повідомили, що на Слов'янському напрямку були обстріли в районі населених пунктів Гороховатка та Бахтин. на Краматорському напрямку ворог бив поблизу таких населених пунктів: Крива Лука, Пискунівка, Райгородок, Старий Караван, Миколаївка, Дронівка, Роздільне, Сіверськ, Верхньокам’янське, Святогірськ, Соснове, Олександрівка та Яремівка.

На Бахмутському напрямку – Білогорівка, Роздолівка, Виїмка, Одрадівка, Соледар, Миколаївка Друга, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Весела Долина, Веселе та Майорське.

https://deepstatemap.live/#7/48.206/35.112

Битва за Південь і втрати ворога

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворога не було. Від вогню артилерії противника постраждали Авдіївка, Веселе, Опитне, Нетайлове, Зелене Поле, Полтавка та Новопіль.

На Південнобузькому напрямку окупанти вели обстріли по лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 26 населених пунктів.

Боротба на фронтах / Фото Deep State

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника. Також завдали йому втрат, в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

Чому росіянам буде важко втримати позиції

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що через звільнення Куп'янська російським окупантам буде важче втримати свої позиції. Мовиться про східну частину Харківської області та північ Луганської області.

Тепер російські окупанти встановлюють нові позиції на східному березі річки Оскіл.Раніше ISW оцінювала російські підрозділи, як занадто слабкі, щоб перешкодити подальшому українському просуванню вздовж усієї річки Оскіл, якщо ті вирішать відновити наступальні операції.

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