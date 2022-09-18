Про актуальну ситуацію на різних фронтах станом на ранок 17 вересня доповіли у Генштабі ЗСУ. Бої на всіх напрямках тривають.

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Населені пункти під обстрілами

Наші воїни повідомили, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Карта бойових дій в Україні / Фото Deep state

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів. Зокрема, на Сіверському напрямку – в районі Гути-Студенецької Чернігівської області.

На Харківському напрямку, зокрема й із території російської федерації, – в районах населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Стрілеча, Висока Яруга, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Дворічна, Куп’янськ, Кам'янка.

На Краматорському напрямку – Райгородок, Озерне, Пискунівка, Крива Лука, Сіверськ, Миколаївка, Верхньокам'янське, Спірне та Веселе.

На Бахмутському напрямку – Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Одрадівка, Миколаївка Друга, Майорськ та Нью-Йорк.

По всій лінії фронту були обстріли / Фото Deep state

На Авдіївському напрямку – Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Опитне та Красногорівка.

На Запорізькому напрямку – Кам'янське, Степове, Оріхів, Гуляпільське, Білогір'я, Ольгівське, Темирівка Новосілка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар.

На Південнобузькому напрямку ворог стріляв по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Трудолюбівка, Петрівка, Біла Криниця, Лозове, Благодатівка, Широке, Партизанське, Тернові Поди, Лимани, Мирне та Таврійське.

Наступ на Донеччині

Ворог надалі намагається повністю окупувати Донецьку область, організувати оборону та утримати захоплені території. Хоче зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках.

Також противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках. Крім того, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.

Наступ ворога на Донбасі / Фото Deep state

Ворог продовжує обстрілювати будинки мирних жителів та цивільну інфраструктуру, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

У Генштабі повідомили, що за минулу добу російські окупанти завдали 6 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України.

Як росіяни невдало штурмували на Півдні

В ОК "Південь" повідомили, що російські окупанти станом на 18 вересня поступаються своїми позиціями на Півдні України. Водночас загарбники ще на щось сподіваються і намагаються покращити своє становище.

Ворог за підтримки танків намагався провести штурмові дії. Однак росіяни не мали жодного успіху. Окупанти втратили дві бойові машини десанту, а також – третину живої сили. Загарбники відступили.

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