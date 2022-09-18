Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 17 сентября доложили в Генштабе ВСУ. Бои по всем направлениям продолжаются.

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Населённые пункты под обстрелами

Наши воины сообщили, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Карта боевых действий в Украине / Фото Deep state

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов. В частности, на Северском направлении – в районе Гуты-Студенецкой Черниговской области.

На Харьковском направлении, в том числе и с территории российской федерации, – в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Гоптовка, Стрелеча, Высокая Яруга, Волчанск, Гатище, Бударки, Двуречная, Купянск, Каменка.

На Краматорском направлении – Райгородок, Озерное, Пискуновка, Кривая Лука, Северск, Николаевка, Верхнекаменное, Спорное и Веселое.

На Бахмутском направлении – Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Одрадовка, Николаевка Вторая, Майорск и Нью-Йорк.

По всей линии фронта были обстрелы / Фото Deep state

На Авдеевском направлении – Каменка, Авдеевка, Водяное, Опрытное и Красногоровка.

На Запорожском направлении – Каменское, Степное, Орехов, Гуляполе, Белогорье, Ольговское, Темировка Новоселка, Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар.

На Южнобужском направлении враг стрелял по всей линии столкновения. Под огневым поражением оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Трудолюбовка, Петровка, Белая Криница, Лозовое, Благодативка, Широкое, Партизанское, Терновые Поды, Лиманы, Мирное и Таврическое.

Наступление в Донецкой области

Враг продолжает пытаться полностью оккупировать Донецкую область, организовать оборону и удержать захваченные территории. Хочет сорвать активные действия Сил обороны по отдельным направлениям.

Также противник обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений по отдельным направлениям. Кроме того, вводит резервы и не прекращает ведение воздушной разведки.

Наступление врага на Донбассе / Фото Deep state

Враг продолжает обстреливать дома мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, в нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны.

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 28 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Как россияне неудачно штурмовали на Юге

В ОК "Юг" сообщили, что российские оккупанты по состоянию на 18 сентября уступают свои позиции на Юге Украины. В то же время захватчики еще на что-то надеются и пытаются улучшить свое положение.

Враг при поддержке танков пытался совершить штурмовые действия. Однако россияне не имели никакого успеха. Оккупанты потеряли две боевые машины десанта, а также треть живой силы. Захватчики отступили.

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