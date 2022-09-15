Про це 24 каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко. За її словами, днями у Куп'янському районі підірвався на розтяжці 54-річний майстер-енергетик. Конкретних деталей наразі немає.

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Росіяни, незважаючи на те, що відступали поспіхом, все одно замінували багато територій. Були як маленькі вибухові предмети, так і розтяжки на електроопорах,

– зазначила Черненко.

Що відбувається на звільнених територіях Харківщини

На деокупованих територіях Харківщини вже активно працюють правоохоронці. Крім того, там почали свою місію 23 мобільні слідчі групи, які фіксуватимуть злочини російських окупантів проти Українців.

З 9 по 11 вересня українські військові натрапили на поховання 6 цивільних, на тілах яких були ознаки катування. Такі ж злочини зафіксували в Балаклії – там виявили щонайменше 5 поховань.

До Балаклії вже направили близько 150 фахівці з ДСНС та вибухотехніків. Там ще є тіла під завалами будинків – їх ніхто не діставав. В самій Балаклії (під час окупації – 24 канал) залишилися працювати 20 представників ДСНС. Вони не отримували зарплату, а просто працювали за своєю ініціативою,

– додала Черненко.

Крім того, у Харківській області продовжується відновлення критичної інфраструктури, яка необхідна для опалювального сезону. Там активно працюють над котельнями, тепловими мережами та центральними тепловими пунктами.

Також на деокуповані землі Харківщини вже почали привозити гуманітарну допомогу та речі першої необхідності. Адже багато людей не змогли виїхати під час окупації. Наприклад, зараз у Шевченківській громаді проживає 13 тисяч людей, а в Чкалівській – 2,5 тисячі.

До кінця тижня спробують відновити електрику в Балаклії, а в громаді збираються до кінця місяця. Це складний та великий процес. І цьому передуватиме робота вибухотехніків,

– розповіла Анна Черненко.

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Додамо, за словами начальника Ізюмської районної військової адміністрації Степана Масельського, російські окупанти серйозно понищили Балаклію та увесь район. Багатьох людей, які перебували в місті під час окупації, досі не вдалося знайти.