Що відбувалося в Балаклії

Окупанти впродовж 5 місяців встановлювали там свої порядки, руйнували все на своєму шляху та чинили звірства щодо мирного населення. Степан Масельський, начальник Ізюмської районної військової адміністрації, розповів 24 каналу, що зараз відбувається у Балаклії.

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За його словами, загалом дуже багато людей на початку війни просто пропало безвісти, й досі не має жодної інформації щодо їх місця розташування. Він підкреслив, що в Ізюмі ситуація буде ще гірша – "там, напевно, буде друга Буча".

Він додав, що, коли заїхали в Балаклію спершу були радісні емоції, але потім, коли побачили людей, які за час окупації постаріли, жахнулися.

Раніше в Балаклії мешкало 28 тисяч людей, а зараз – десь від 8 до 10 тисяч.

Окупанти знищили все

Масельський каже, що в колишньому Балаклійському районі не було ні однієї школи, медзакладу, амбулаторії, ФАПу, який би не був капітально відремонтований. Натомість після окупантів все знищено.

На превеликий жаль, ми бачимо, що все в такому стані – знищено. Картина така… У нас була одна з найкращих центральних районних лікарень, її не настільки розбомбили, як розікрали. І обладнання, і все, нічого немає,

– заявив він.

Начальник Ізюмської РВА наголосив, що нічого не працювало. Приблизно 20 працівників ДСНС залишилось, а комунальників немає. Адже вони були без зарплати, їх тероризували. тож вони й втікали. Зараз, за його словами, всіх збирають до купи, щоб відновити критичну інфраструктуру. В Балаклії досі дістають з-під завалів людей.

Є потреби

Степан Масельський повідомив, що наразі першочергові потреби – це електрична енергія, водопостачання, водовідведення, підготовка до зими, відновлення зв'язку.

У Балаклії це вже дали, одна станція запрацювала, зараз навколишні. Пенсії людям, робота банків, банкоматів, отримання готівки – з араз працюють над цими нагальними критичними питаннями.