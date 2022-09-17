Українські прикордонники розповіли, що врятували 5 студентів у нещодавно звільненому Куп'янську. Серед них були 4 дівчини та 1 хлопець.
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Діти тиждень сиділи у підвалі
Прикордонники розповіли, що як зайшли у місто, то їм повідомили, що окупанти тримають в підвалі заручників. Наші воїни одразу висунулись на завдання по звільненню. Пішла група розвідки.
Це були студенти Куп'янського медичного коледжу 2005 – 2007 року народження. Двері були зачинені з-над двору. Правоохоронці з ними поговорили і вияснили, що ті перебувають у підвалі 7 діб. Росіяни з ними провели фільтраційні заходи і відправили у підвал.
Ворог б'є по Куп'янську
- Аналітики американського Інституту вивчення війни зробили висновок, що через звільнення Куп'янська російським окупантам буде важче втримати свої позиції. Мовиться про східну частину Харківської області та північ Луганської області.
- Не дивлячись на те, що українські захисники звільнили Куп'янськ, жителі міста все ще не можуть почуватися у безпеці. Окупанти сильно обстрілюють місто, руйнуючи інфраструктуру та цивільні об'єкти. Люди почали виїжджати.
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