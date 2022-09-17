Українські прикордонники розповіли, що врятували 5 студентів у нещодавно звільненому Куп'янську. Серед них були 4 дівчини та 1 хлопець.

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Діти тиждень сиділи у підвалі

Прикордонники розповіли, що як зайшли у місто, то їм повідомили, що окупанти тримають в підвалі заручників. Наші воїни одразу висунулись на завдання по звільненню. Пішла група розвідки.

Це були студенти Куп'янського медичного коледжу 2005 – 2007 року народження. Двері були зачинені з-над двору. Правоохоронці з ними поговорили і вияснили, що ті перебувають у підвалі 7 діб. Росіяни з ними провели фільтраційні заходи і відправили у підвал.

Ворог б'є по Куп'янську

Аналітики американського Інституту вивчення війни зробили висновок, що через звільнення Куп'янська російським окупантам буде важче втримати свої позиції. Мовиться про східну частину Харківської області та північ Луганської області.

Не дивлячись на те, що українські захисники звільнили Куп'янськ, жителі міста все ще не можуть почуватися у безпеці. Окупанти сильно обстрілюють місто, руйнуючи інфраструктуру та цивільні об'єкти. Люди почали виїжджати.

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