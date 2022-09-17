Украинские пограничники рассказали, что спасли 5 студентов в недавно освобожденном Купянске. Среди них были 4 девушки и 1 парень.

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Дети неделю сидели в подвале

Пограничники рассказали, что когда вошли в город, то им сообщили, что оккупанты держат в подвале заложников. Наши воины сразу выдвинулись на задания по освобождению. Погла группа разведки.

Это были студенты Купянского медицинского колледжа 2005-2007 года рождения. Дверь была закрыта с двора. Правоохранители с ними побеседовали и выяснили, что те находятся в подвале 7 суток. Россияне с ними провели фильтрационные мероприятия и отправили в подвал.

Враг бьет по Купянску

Аналитики американского Института изучения войны сделали вывод, что из-за освобождения Купянска российским оккупантам будет труднее удержать свои позиции. Речь идет о восточной части Харьковской области и севере Луганской области.

Несмотря на то, что украинские защитники освободили Купянск, жители города все еще не могут чувствовать себя в безопасности. Оккупанты сильно обстреливают город, разрушая инфраструктуру и гражданские объекты. Люди начали выезжать.

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