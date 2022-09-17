Аналитики американского Института изучения войны подтвердили, что Вооруженные Силы Украины полностью уволили Купянск в Харьковской области. Теперь они устанавливают новые позиции на восточном берегу реки Оскол.

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Оккупанты уже не помешают ВСУ на этом направлении

Именно поэтому оккупантам и будет трудно удержаться. Ранее ISW оценивала российские подразделения как слишком слабые, чтобы воспрепятствовать дальнейшему украинскому продвижению вдоль всей реки Оскол, если те решат возобновить наступательные операции.

Отметим, что об уходе Купянска 16 сентября сообщили украинские военные. Спецподразделение "Кракен" заявило, что выгнало оккупантов с одной стороны, а 92 отдельная механизированная бригада – с другой. В сети опубликовали видео, как над городом развевается украинский флаг.

В то же время военные отметили, что успешно продолжают контрнаступление на левом берегу Оскола.

Как освобождали Купянск

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