У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни намагаються втримати раніше захоплені території та завадити активним діям Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення та не припиняє завдавати ударів по мирних жителях.

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Ворог завдав 11 авіаударів

Як розповіли у Генштабі, за добу російські окупанти завдали 3 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ по об'єктах на території України. Повідомляється, що постраждала інфраструктура у понад 20 населених пунктах.

Противник вів обстріли з танків, мінометів та артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька Чернігівської області та Рожковичі, Соснівка і Катеринівка Сумської областей;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гоптівка, Стрілеча, Козача Лопань, Кудіївка, Висока Яруга, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Куп'янськ та Миколаївка;

на Краматорському напрямку – Крива Лука, Пискунівка, Райгородок, Білогорівка, Озерне, Григорівка;

на Бахмутському напрямку – Миколаївка, Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Яковлівка, Зайцеве та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – Костянтинівка, Авдіївка, Кам'янка, Опитне, Первомайське, Карлівка та Водяне;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Микільське, Кам'янське, Залізничне та Новопавлівка;

на Південнобузькому напрямку противник завдавав вогневого ураження по всій лінії зіткнення. Обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів. Серед них – Українка, Мирне, Квітневе, Новоросійське, Кобзарці та Ольгине.

Сили оборони відбили декілька атак окупантів

У Генштабі повідомили, що за добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп'янськ, Гоптівка, Миколаївка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Правдине.

Також українська авіація завдала 20 ударів, унаслідок чого підтверджено ураження 15 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і 4 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, знищено безпілотник окупантів.

Повідомляється, що ракетні війська та артилерія вдарили по понад 20 об'єктах противника. Зокрема, по 7 пунктах управління і 9 опорних пунктах та районах зосередження особового складу і військової техніки.

У зону ураження потрапили об'єкти ППО та понтонні переправи російських окупантів.

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