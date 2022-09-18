Про це міський голова розповів під час телемарафону. Він зауважив, що мовиться про знищення тієї техніки, яку раніше з Мелітополя російські загарбники вивезли.

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Три дні в окупантів щось вибухає

За словами Івана Федорова, на території України ворога вже третій день поспіль наздоганяють нещастя. Якщо говорити про минулу добу, то вибухи у Мелітополі лунали кілька разів.

Спочатку їх чули об 04:00, а потім – об 15:00. Як зазначив міський голова, вибухали як ворожі склади з боєприпасами, так і їхня техніка. Зокрема та, яку ворог раніше перевіз з Мелітополя до Молочного лиману.

Що стосується вибухів об 15:00, то там почалася детонація. А це означає, що нашим військовим вдалося влучити у черговий склад з боєприпасами російських загарбників.

Також слід зазначити, що після вибухів місцеві мешканці бачили, як виїжджала зруйнована та робоча військова техніка,

– додав Федоров.

Нагадаємо, що в Мелітополі успішно працюють не лише наші військові, а й місцеві партизани. Напередодні їм вдалося підірвати колію, якою користувалися російські загарбники. У них від цього дуже сильно запалало.

У росіян істерика через підрив колії у Мелітополі

Місцеві партизани поруйнували залізничне полотно. Сталося це поблизу залізничної станції Низяни. Внаслідок вибуху пошкоджені приймально-відправний шлях, розміщення чергової станції. Крім того, понищено 25 шпал, а також сама колія.

Через це у росіян упевнено так підгоріло. Одні почали бідкатися на недолугість власного ж війська. Інші ж звинувачували вище керівництво у провалах. Але були й ті, хто вважає винним у всьому диктатора владіміра путіна.

Але не слід зачаровуватися. Росіяни закликали завдати ще більше ударів по критичній інфраструктурі України. Крім того, хочуть, щоб якомога швидше розпочалося приєднання тимчасово окупованих територій до країни-агресорки.

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