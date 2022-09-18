Чого тільки варте підпілля в Мелітополі, яке регулярно наганяє страх на окупантів і колаборантів. Вони панікують та не знають що робити: втікати чи залишатися на нагрітих місцях. Тим часом мешканці росії закликають проводити жорстку фільтрацію та тероризувати українців. 24 канал зібрав реакцію росіян на успішну роботу партизанів у Мелітополі.
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Партизани у Мелітополі пошкодили залізницю
Напередодні стало відомо про успішну роботу партизанів у Мелітополі. Вони наробили чимало клопотів ворогові, поруйнувавши залізничне полотно. Мовиться про відтинок колії біля залізничної станції Низяни. Там пошкоджень зазнали і приймально-відправний шлях, і розміщення чергової станції. А ще понищені 25 шпал і сама колія.
Оскільки усі росіяни – фанати однієї і тієї ж кнопки, то здебільшого риторика в них одна і та ж. Одні бідкаються на те, що українські військові суттєво перевершують російських. Інші ж закликають до геноциду громадян нашої держави та стирання її з карти світу.
І ми не здивовані такій риториці ворога. Росіян упродовж пів року годували відбірною брехнею. Ми вже мовчимо про усі 30 років, якщо не зариватися в історію срср. Тож зараз відсутність перемог на фронті, а також успіх партизанського руху пригнічує кожного, хто підтримує війну. А в країні-агресорці за неї виступає понад половина населення – 70%!
У росіян палає через успіх партизанів
В істериці росіяни не гребують закликами до перекидання "зелених чоловічків" і негайного референдуму. А ще вони починають шукати винних у всьому, що відбувається.
Як росіяни відреагували на підрив залізниці у Мелітополі / Скриншоти з соцмереж
Ось лише кілька коментарів з реакцією росіян на підрив колії у Мелітополі:
- Схоже, це ніколи не закінчиться, – бідкається одна з окупантів.
- Жорстоко боротися та методично, – закликає одна з росіян.
- А як сталін боровся?, – не минулося і без згадок ще одного диктатора.
- Нагадаємо, що в Києві та інших містах України усі сидять у теплих домівках, з інтернетом і подачею води, – закликає до теракту ще один росіянин.
- Наші, очевидно, населення не фільтрують, – каже ще один загарбник.
- Пора вводити добрих "зелених чоловічків" і проводити терміново приєднання території до росії, – наголошує ще один ворог України.
- Ганьба не російському народові, а генералам, які бездарно керують "спецоперацією", – виправдовується один з росіян.
- Зате у нас усе за планом. Чергові попередження та жести доброї волі…, – у розпачі пише інший.
Наш президент виправдовується за все. Лідер нашої країни у публічних виступах виправдовується. Я патріот. І мене нудить… Хто очолить нашу країну, коли цього "чуда" не стане?,
– риторично спитав інший.
І це лише дещиця того, чим рясніють телеграм-канали та місцеві пабліки. У росіян з кожним днем палає усе більше й активніше. А це означає, що ми все правильно робимо. Вперед до перемоги!
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