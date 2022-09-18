Чого тільки варте підпілля в Мелітополі, яке регулярно наганяє страх на окупантів і колаборантів. Вони панікують та не знають що робити: втікати чи залишатися на нагрітих місцях. Тим часом мешканці росії закликають проводити жорстку фільтрацію та тероризувати українців. 24 канал зібрав реакцію росіян на успішну роботу партизанів у Мелітополі.

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Партизани у Мелітополі пошкодили залізницю

Напередодні стало відомо про успішну роботу партизанів у Мелітополі. Вони наробили чимало клопотів ворогові, поруйнувавши залізничне полотно. Мовиться про відтинок колії біля залізничної станції Низяни. Там пошкоджень зазнали і приймально-відправний шлях, і розміщення чергової станції. А ще понищені 25 шпал і сама колія.

Оскільки усі росіяни – фанати однієї і тієї ж кнопки, то здебільшого риторика в них одна і та ж. Одні бідкаються на те, що українські військові суттєво перевершують російських. Інші ж закликають до геноциду громадян нашої держави та стирання її з карти світу.

І ми не здивовані такій риториці ворога. Росіян упродовж пів року годували відбірною брехнею. Ми вже мовчимо про усі 30 років, якщо не зариватися в історію срср. Тож зараз відсутність перемог на фронті, а також успіх партизанського руху пригнічує кожного, хто підтримує війну. А в країні-агресорці за неї виступає понад половина населення – 70%!

У росіян палає через успіх партизанів

В істериці росіяни не гребують закликами до перекидання "зелених чоловічків" і негайного референдуму. А ще вони починають шукати винних у всьому, що відбувається.

Як росіяни відреагували на підрив залізниці у Мелітополі / Скриншоти з соцмереж

Ось лише кілька коментарів з реакцією росіян на підрив колії у Мелітополі:

Схоже, це ніколи не закінчиться, – бідкається одна з окупантів.

Жорстоко боротися та методично, – закликає одна з росіян.

А як сталін боровся?, – не минулося і без згадок ще одного диктатора.

Нагадаємо, що в Києві та інших містах України усі сидять у теплих домівках, з інтернетом і подачею води, – закликає до теракту ще один росіянин.

Наші, очевидно, населення не фільтрують, – каже ще один загарбник.

Пора вводити добрих "зелених чоловічків" і проводити терміново приєднання території до росії, – наголошує ще один ворог України.

Ганьба не російському народові, а генералам, які бездарно керують "спецоперацією", – виправдовується один з росіян.

Зате у нас усе за планом. Чергові попередження та жести доброї волі…, – у розпачі пише інший.

Наш президент виправдовується за все. Лідер нашої країни у публічних виступах виправдовується. Я патріот. І мене нудить… Хто очолить нашу країну, коли цього "чуда" не стане?,

– риторично спитав інший.

І це лише дещиця того, чим рясніють телеграм-канали та місцеві пабліки. У росіян з кожним днем палає усе більше й активніше. А це означає, що ми все правильно робимо. Вперед до перемоги!

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