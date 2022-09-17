Росіяни полюбляють палити на своїх об'єктах, внаслідок чого там часто трапляються вибухи. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Цікаво Поки "звітували" про ППО, над аеродромом здіймався дим: в окупантів у Мелітополі "гаряча" ніч

Наслідки паління росіян

Міський голова розповів про наслідки паління окупантів в недозволених місцях.

Сьогодні (17 вересня – 24 канал) о 4:00 мінус одна ворожа військова база у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману,

– розповів Федоров.

Він додав: росіяни настільки потужно палять, що й досі йде дим.

Дивіться на карті, де знаходилась база окупантів:

Помста окупантів через втрату складів

Федоров розповів, що вибухи у Мелітополі чути щодня і по декілька разів на день. 16 вересня теж була знищена база росіян на аеродромі міста. Це була одна із перших захоплених військових частин. На місці знищена військова техніка та боєприпаси росіян.

Але, за словами міського голови, вибухи супроводжуються щодня і це додає небезпеки місцевим мешканцям. Звичайно, вони всі радіють, але сьогодні спостерігається масова евакуація із міста саме через безпекову ситуацію. Тому що, коли ворог втрачає склади боєприпасів і техніку, він починає чергову хвилю тортур та знущань над мешканцями.

Знищення баз окупантів: останні новини

У Новій Каховці у ніч на 15 вересня була знищена ворожа база. У мережі опублікували світлини, на яких помітно, що сильно постраждала різноманітна техніка російських окупантів. Також непереливки було й самим загарбникам.

ЗСУ відпрацювали по базі росіян у Херсоні. Українські воїни знищили розташування ворога у Дніпровському районі. Там окупанти обладнали свою ремонтну базу і звезли на місце багато військової техніки.

У Мелітополі 27 серпня ЗСУ знищили одну із найбільших баз окупантів.

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