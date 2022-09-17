Колаборантам зможуть допомогти послабити відповідальність, якщо вони служитимуть Україні і надаватимуть потрібну інформацію. Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Важливо Мер Федоров розповів, як звільнятимуть Мелітополь на прикладі Харківщини

Колаборанти панікують

За словами Федорова, деякі зрадники вже чітко розуміють, що Мелітополь звільнять і вони вирішили сховатися і дочекатися наступу ЗСУ, щоб потім здатися правосуддю.

Вони чітко розуміють, що краще відсидіти строк в тюрмі, але за законом, ніж бути зачищеними ФСБ,

– сказав Федоров.

Він додав, що, наприклад, колаборанти поліцейські виконували велику кількість брудної роботи для спецслужб ворога. Тому вони знають, що будуть зачищені цими ж спецслужбами. Тож зараз в рядах зрадників паніка.

Федоров зауважив, що 17 вересня опублікують повний список усіх колаборантів, які наразі працюють в поліції.

Окупанти залишають зрадників

Міський голова Мелітополя також додав, що окупанти не планують рятувати колаборантів. Федоров розповів, що 16 вересня у звільненому селі Харківщини було знайдено одного із гауляйтерів, який назвав себе "начальником поліції". Тому із цієї ситуації можна зробити висновок – росіяни бояться лише за себе і тікатимуть в росію (якщо пощастить втекти) без зрадників.

Знищення колаборантів у Херсоні, Мелітополі й Бердянську: що відомо

У Луганську ліквідували так званого "генпрокурора" сєргєя горєнка та його заступницю.

Водночас у Бердянську загинули заступник голови окупаційної адміністрації з питань ЖКГ олег бойко та його дружина людмила, яка була головою виборчої комісії.

Також пролунали вибухи в Херсоні. Росіяни заявили, що "приліт" був біля їхньої адміністрації. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що там перебувало керівництво загарбників, зокрема колишній ефесбешник сєргєй єлісєєв.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що до удару окупаційній адміністрації у Херсоні, звичайно ж, причетні ЗСУ. Все те, що відбувається в Бердянську, Мелітополі чи Херсоні, є абсолютно законними воєнними цілями. Там немає жодних терактів чи кримінальних порушень.

Вас може зацікавити – СБУ затримала 16 колаборантів на Харківщині: дивіться відео