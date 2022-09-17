Колаборантам зможуть допомогти послабити відповідальність, якщо вони служитимуть Україні і надаватимуть потрібну інформацію. Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.
Важливо Мер Федоров розповів, як звільнятимуть Мелітополь на прикладі Харківщини
Колаборанти панікують
За словами Федорова, деякі зрадники вже чітко розуміють, що Мелітополь звільнять і вони вирішили сховатися і дочекатися наступу ЗСУ, щоб потім здатися правосуддю.
Вони чітко розуміють, що краще відсидіти строк в тюрмі, але за законом, ніж бути зачищеними ФСБ,
– сказав Федоров.
Він додав, що, наприклад, колаборанти поліцейські виконували велику кількість брудної роботи для спецслужб ворога. Тому вони знають, що будуть зачищені цими ж спецслужбами. Тож зараз в рядах зрадників паніка.
Федоров зауважив, що 17 вересня опублікують повний список усіх колаборантів, які наразі працюють в поліції.
Окупанти залишають зрадників
Міський голова Мелітополя також додав, що окупанти не планують рятувати колаборантів. Федоров розповів, що 16 вересня у звільненому селі Харківщини було знайдено одного із гауляйтерів, який назвав себе "начальником поліції". Тому із цієї ситуації можна зробити висновок – росіяни бояться лише за себе і тікатимуть в росію (якщо пощастить втекти) без зрадників.
Знищення колаборантів у Херсоні, Мелітополі й Бердянську: що відомо
- У Луганську ліквідували так званого "генпрокурора" сєргєя горєнка та його заступницю.
- Водночас у Бердянську загинули заступник голови окупаційної адміністрації з питань ЖКГ олег бойко та його дружина людмила, яка була головою виборчої комісії.
- Також пролунали вибухи в Херсоні. Росіяни заявили, що "приліт" був біля їхньої адміністрації. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що там перебувало керівництво загарбників, зокрема колишній ефесбешник сєргєй єлісєєв.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що до удару окупаційній адміністрації у Херсоні, звичайно ж, причетні ЗСУ. Все те, що відбувається в Бердянську, Мелітополі чи Херсоні, є абсолютно законними воєнними цілями. Там немає жодних терактів чи кримінальних порушень.
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