Колаборантам смогут помочь ослабить ответственность, если они будут служить Украине и давать нужную информацию. Об этом рассказал городской глава Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

Важно Мэр Федоров рассказал, как будут освобождать Мелитополь на примере Харьковщины

Коллаборанты паникуют

По словам Федорова, некоторые предатели уже четко понимают, что Мелитополь освободят и они решили скрыться и дождаться наступления ВСУ, чтобы потом сдаться правосудию.

Они четко понимают, что лучше отсидеть срок в тюрьме, но по закону, чем быть зачищенными ФСБ,

– сказал Федоров.

Он добавил, что, например, полицейские коллаборанты выполняли большое количество грязной работы для спецслужб врага. Поэтому они знают, что будут зачищены этими спецслужбами. Сейчас в рядах предателей паника.

Федоров отметил, что 17 сентября опубликуют полный список всех коллаборантов, которіе работают в настоящее время в полиции.

Оккупанты оставляют предателей

Мэр Мелитополя также добавил, что оккупанты не планируют спасать коллаборантов. Федоров рассказал, что 16 сентября в освобожденном селе Харьковщины был найден один из гауляйтеров, который назвал себя "начальником полиции". Поэтому из этой ситуации можно сделать вывод – россияне боятся только за себя и будут убегать в россию (если посчастливится убежать) без предателей.

Уничтожение коллаборантов в Херсоне, Мелитополе и Бердянске: что известно

В Луганске ликвидировали так называемого "генпрокурора" сергея горенко и его заместительницу.

В то же время, в Бердянске погибли заместитель председателя оккупационной администрации по вопросам ЖКХ олег бойко и его жена людмила, которая была председателем избирательной комиссии.

Также раздались взрывы в Херсоне. Россияне заявили, что "прилет" был возле их администрации. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что там находилось руководство захватчиков, в частности, бывший фсбшник сергей елисеев.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что к удару оккупационной администрации в Херсоне, конечно же, причастны ВСУ. Все происходящее в Бердянске, Мелитополе или Херсоне является абсолютно законными военными целями. Там нет никаких терактов или уголовных нарушений.

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