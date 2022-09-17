Окупанти втратили важливе сполучення

17 вересня у Мелітополі прогримів вибух. Місцеві телеграм-канали заявили, що "бавовна" завітала на залізницю, пише 24 канал.

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Саме по цій залізниці росіяни постачали з окупованого Криму пальне і зброю для військової техніки. Тепер вони цього робити не зможуть, адже руйнування від вибуху – серйозні.

Окупанти посилено перевіряють всі автомобілі та перехожих. У тому, що трапилося, вони звинуватили партизанів. Відомо, що постраждалих від вибуху немає.

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16 вересня мер міста Іван Федоров повідомив про потужні вибухи на аеродромі. Він зазначив, що в окупантів можуть бути серйозні втрати. Водночас всього лиш день перед тим "бавовна" завітала у південну частину Мелітополя.

Часта "бавовна" в місті свідчить про успішну роботу відважних українських партизанів. Вони всіма можливими способами псують життя окупантів й показують, що в Україні їм не раді. Росіяни добряче налякані, то ж вже втікають з Мелітополя до Криму.

Крім того, ніякого "референдуму" у місті не буде. Росіяни планували провести так зване "голосування" 11 вересня, але контрнаступ Збройних Сил України вщент зруйнував їхні плани.

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