Об этом городской голова рассказал во время телемарафона. Он отметил, что говорится об уничтожении той техники, которую российские захватчики ранее вывезли из Мелитополя.

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Три дня у оккупантов что-то взрывается

По словам Ивана Федорова, на территории Украины врага уже третий день подряд догоняют неудачи. За прошедшие сутки, в Мелитополе несколько раз раздавались взрывы.

Сначала их слышали в 04:00, а затем – в 15:00. Как отметил мэр, взрывались как вражеские склады с боеприпасами, так и техника. В частности та, которую враг раньше перевез из Мелитополя в Молочный лиман.

Что касается взрывов в 15.00, то там началась детонация. А это значит, что нашим военным удалось попасть в очередной склад с боеприпасами российских захватчиков.

Также следует отметить, что после взрывов местные жители видели, как выезжала поврежденная и рабочая военная техника.

– добавил Федоров.

Напомним, что в Мелитополе успешно работают не только наши военные, но и местные партизаны. Накануне им удалось взорвать пути, которыми пользовались российские захватчики. У них от этого очень сильно запылало.

У россиян истерика из-за подрыва колеи в Мелитополе

Местные партизаны разрушили железнодорожное полотно. Это произошло около железнодорожной станции Низяны. В результате взрыва повреждены приемно-отправный путь, размещение дежурной станции. Кроме того, уничтожено 25 шпал, а также сама колея.

Поэтому у россиян уверенно так подгорело. Одни начали жаловаться на несуразность собственной армии. Остальные же обвиняли в провалах высшее руководство. Но были и те, кто считает виновным во всем диктатора владимира путина.

Но не следует очаровываться. Россияне призвали нанести еще больше ударов по критической инфраструктуре Украины. Кроме того, хотят, чтобы как можно скорее началось присоединение временно оккупированных территорий к стране-агрессору.

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