Контрнаступ ЗСУ йде повним ходом. І хоч наші військові ще не звільнили Сватове на Луганщині, там і без них сталося чимало лиха у ворога.

Читайте також Нова провокація в Оленівці: окупанти заявили про загибель українського військовополоненого

Окупанти на автовокзалі злетіли у повітря

Глава ОВА Сергій Гайдай поділився у мережі промовистим фото. На ньому можна побачити автовокзал у Сватовому. Точніше те, що від споруди залишилося. До слова, не лише від неї, а й від окупантів.

А все тому, що приміщення використовували російські військові. Вони автовокзал обжили. Тепер же немає ані споруди, ані ворогів. Як зазначив Гайдай, залишилися хіба "двохсоті" та "трьохсоті". Відразу ж обмовимося, що достеменно невідомо, що стало причиною вибуху. Цілком імовірно, окупанти знову вирішили покурити біля боєкомплекту.



У Сватовому у повітря злетів автовокзал, де жили окупанти / Фото з фейсбука Сергія Гайдая

Російські військові стягують техніку до адмінкордонів

Раніше Гайдай розповів, що російські військові готуються до початку контрнаступу ЗСУ. Вони вже почали підтягувати техніку до практично всіх населених пунктів, розташованих поблизу адміністративних меж області. Мовиться про Троїцьке, те ж саме Сватове, Рубіжне та Попасну.

Не минулося також і без укріплення оборонних споруд. Як зазначає Гайдай, шалені втрати ворога під час контрнаступу на Харківщині змусив окупантів серйозніше підійти до питання захисту. Напередодні глава ОВА вже наголошував на тому, що швидко звільнити Луганщину не вдасться. А все тому, що у Сватовому та Троїцькому російські військові "зариваються".

Полювання на "гарматне м'ясо" триває

Примусова мобілізація також триває. Чоловіків забирають з вулиць Луганська, Сорокиного, Довжанська, Ровеньок, Антрациту, Хрустального й інших міст. Раніше журналіст Денис Казанський розповів, що чоловіків женуть з обласного центру на фронт. Їх буквально силоміць заштовхують до автобусів, влаштовуючи таку собі облаву.

Цікаво, що в місті працюють цілі команди. Їх уже між собою називають "грибниками". Вони не просто ходять містом і вручають повістки. Їхня задача – посадити в транспортний засіб, а після цього відправити на вірну смерть якомога більше чоловіків.

Варте уваги – Гайдай розповів, що потрібно готуватися до звільнення Луганщини: дивіться відео