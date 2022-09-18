Мародерство, разрушение и издевательство – фирменный стиль так называемой "второй армии мира". Наши воины узнали детали о зверствах россиян и собственными глазами увидели пыточные, в которых держали украинцев. Об этом 24 каналу рассказал боец спецподразделения "Кракен" Даниил Положухно.
Достойно внимания ВСУ отразили атаки россиян возле Купянска, Марьинки и по другим направлениям: ситуация на фронте
В Купянске одни боялись, другие – радовались.
Боец рассказывает, что в Купянске наших защитников встречали две категории людей. Одни были запуганы, ведь их очень сильно устрашили именно подразделением "Кракен". "Когда мы зашли к ним общаться, давали им еду, генератор заряжать телефоны, первое время они боялись, а потом поняли, что все это пропаганда и выдумки", – сказал он. А другие – радостно встречали ВСУ с украинскими флагами и символическими рисунками.
Люди все это время держали и прятали у себя флаги Украины. Дети подарили мне рисунок, где изображен супергерой с украинским флагом. Мне очень понравилось,
– поделился Положухно.
На оккупированные территории вошла репрессивная машина
Оккупанты пытали людей просто за то, что у них на улице жил участник АТО, уехавший накануне войны. Мужчин они забирали, вызывали на допросы и издевались.
Мы понимаем, что это репрессивная машина, зашедшая на наши территории. Я не думаю, что у них вообще была цель надолго здесь оставаться, потому что нет никакого здравого смысла в этом. Если ты хочешь долго оставаться, почему ты грабишь, почему ты издеваешься над гражданским населением,
– сказал боец спецподразделения "Кракен" Данило Положухно.
Освобождение Купянска: коротко
- Украинские военные полностью освободили город Купянск в Харьковской области. Там уже развевается флаг Украины.
- Тем не менее, местные жители все еще не чувствуют себя в безопасности. Оккупанты сильно обстреливают населенный пункт, разрушая инфраструктуру и гражданские объекты.
- В Институте изучения войны заметили, что из-за освобождения Купянска российским оккупантам будет труднее удержать свои позиции. Речь идет о восточной части Харьковской области и севере Луганской области.
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