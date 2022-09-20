Соответствующую информацию Суспільному подтвердила пресс-секретарь главы Харьковской ОВА Елена Шаповал. К сожалению, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о погибших.

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Россияне снова обстреляли Купянск

Елена Шаповал заявила, что ориентировочно в 11 часов 20 сентября под удар оккупантов попало село Грушевка Купянского района.

Скорые забрали девять человек, четверо из которых – дети,

– говорится в сообщении.

Олег Синегубов добавил, что раненых госпитализировали в медучреждения, медики оценивают их состояние как среднее.

Более того, в местных телеграм-канал писали, что в результате атаки есть погибшие люди. Но в ОВА заверили, что такой информацией по состоянию на 17:12 20 сентября не владеют.

Однако ориентировочно в 18:40 20 сентября Олег Синегубов сообщил, что в результате теракта 2 человека погибли.

Что этому предшествовало

16 сентября украинские военные полностью освободили город Купянск в Харьковской области. Там теперь развевается украинский флаг.

Стоит вспомнить, что Купянск расположен на реке Оскол, которая является притоком Северского Донца. Это второй после Харькова крупнейший железнодорожный узел Харьковской области, расположенный недалеко от границы с россией. То есть всего в 40 километрах.

Еще 10 сентября украинские воины развернули сине-желый флаг возле здания городской администрации в Купянске.

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