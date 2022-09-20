Соответствующую информацию Суспільному подтвердила пресс-секретарь главы Харьковской ОВА Елена Шаповал. К сожалению, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о погибших.
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Россияне снова обстреляли Купянск
Елена Шаповал заявила, что ориентировочно в 11 часов 20 сентября под удар оккупантов попало село Грушевка Купянского района.
Скорые забрали девять человек, четверо из которых – дети,
– говорится в сообщении.
Олег Синегубов добавил, что раненых госпитализировали в медучреждения, медики оценивают их состояние как среднее.
Более того, в местных телеграм-канал писали, что в результате атаки есть погибшие люди. Но в ОВА заверили, что такой информацией по состоянию на 17:12 20 сентября не владеют.
Однако ориентировочно в 18:40 20 сентября Олег Синегубов сообщил, что в результате теракта 2 человека погибли.
Что этому предшествовало
- 16 сентября украинские военные полностью освободили город Купянск в Харьковской области. Там теперь развевается украинский флаг.
- Стоит вспомнить, что Купянск расположен на реке Оскол, которая является притоком Северского Донца. Это второй после Харькова крупнейший железнодорожный узел Харьковской области, расположенный недалеко от границы с россией. То есть всего в 40 километрах.
- Еще 10 сентября украинские воины развернули сине-желый флаг возле здания городской администрации в Купянске.
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