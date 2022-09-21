Рятувальники намагаються витягти людей
Вибухи у місті пролунали близько 01:49, одразу після цього залунали сирени. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, російські ракети влучили у багатоповерхові житлові будинки.
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Під удар потрапив Холодногірський район міста. Наразі інформацію щодо постраждалих уточнюють.
За однією адресою внаслідок ракетного удару заблоковано людей, рятувальники роблять все для їхнього порятунку,
– розповів Терехов.