Рятувальники намагаються витягти людей

Вибухи у місті пролунали близько 01:49, одразу після цього залунали сирени. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, російські ракети влучили у багатоповерхові житлові будинки.

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Під удар потрапив Холодногірський район міста. Наразі інформацію щодо постраждалих уточнюють.

За однією адресою внаслідок ракетного удару заблоковано людей, рятувальники роблять все для їхнього порятунку,

– розповів Терехов.