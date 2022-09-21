Служба ДСНС врятувала 10 людей із житлового будинку, який потрапив під ракетний удар. В іншому будинку серед мешканців є один поранений.
Важливо На вулицях було багато мертвих, їх забороняли ховати, – трунар з Ізюма про жахи окупації
Наслідки нічного обстрілу Харкова
Мер міста Ігор Терехов повідомив, що у двох житлових будинках зруйновано дахи, верхні поверхи, сходові клітки. Одна ракета влучила у пустир біля приватних будинків.
Крім того, окупанти нанесли удар по інфраструктурному об'єкту.
Там уночі була невелика пожежа та часткова руйнація будівель,
– зазначив Терехов.
Рятувальники діставали людей з-під завалів
Вибухи у місті прогриміли близько 01:49 21 вересня. Згодом залунала сирена. На місце влучання виїжджали автомобілі швидкої допомоги та служба ДСНС. Рятувальники робили все можливе, щоб дістати людей з-під завалів будинків.
Як відновлюватимуть Харківщину після атак окупантів
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що уряд виділив з резервного фонду 400 мільйонів гривень на первинні заходи. Мовиться про відновлення критичної інфраструктури – газогонів, водогонів, всього, що допоможе відновити живлення.
Верещук додала, що наші міжнародні партнери теж допоможуть у відновленні регіону і решти територій України.
Обстріли Харківщини: останні новини
- Окупанти посилили обстріли Харкова, щоб помститися за свої поразки. 10 вересня обстріляли Шевченківський, Холодногірський та Новобаварський райони міста. Внаслідок атаки загинув чоловік.
- 11 вересня російські військові завдали удару по інфраструктурі Харкова. Це стало причиною знеструмлення та відключення води не лише у місті, а й низці інших регіонів нашої держави.
- 17 вересня росіяни нанесли удар по Індустріальному району. Внаслідок атаки міста спалахнула пожежа на підприємстві.
- 20 вересня окупанти обстріляли Куп'янський район на Харківщині. Внаслідок атаки росіян постраждали 9 людей.