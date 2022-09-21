Служба ДСНС врятувала 10 людей із житлового будинку, який потрапив під ракетний удар. В іншому будинку серед мешканців є один поранений.

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Наслідки нічного обстрілу Харкова

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що у двох житлових будинках зруйновано дахи, верхні поверхи, сходові клітки. Одна ракета влучила у пустир біля приватних будинків.

Крім того, окупанти нанесли удар по інфраструктурному об'єкту.

Там уночі була невелика пожежа та часткова руйнація будівель,
– зазначив Терехов.

Рятувальники діставали людей з-під завалів

Вибухи у місті прогриміли близько 01:49 21 вересня. Згодом залунала сирена. На місце влучання виїжджали автомобілі швидкої допомоги та служба ДСНС. Рятувальники робили все можливе, щоб дістати людей з-під завалів будинків.

Як відновлюватимуть Харківщину після атак окупантів

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що уряд виділив з резервного фонду 400 мільйонів гривень на первинні заходи. Мовиться про відновлення критичної інфраструктури – газогонів, водогонів, всього, що допоможе відновити живлення.

Верещук додала, що наші міжнародні партнери теж допоможуть у відновленні регіону і решти територій України.

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