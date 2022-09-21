Служба ДСНС врятувала 10 людей із житлового будинку, який потрапив під ракетний удар. В іншому будинку серед мешканців є один поранений.

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Наслідки нічного обстрілу Харкова

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що у двох житлових будинках зруйновано дахи, верхні поверхи, сходові клітки. Одна ракета влучила у пустир біля приватних будинків.

Крім того, окупанти нанесли удар по інфраструктурному об'єкту.

Там уночі була невелика пожежа та часткова руйнація будівель,

– зазначив Терехов.

Рятувальники діставали людей з-під завалів

Вибухи у місті прогриміли близько 01:49 21 вересня. Згодом залунала сирена. На місце влучання виїжджали автомобілі швидкої допомоги та служба ДСНС. Рятувальники робили все можливе, щоб дістати людей з-під завалів будинків.

Як відновлюватимуть Харківщину після атак окупантів

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що уряд виділив з резервного фонду 400 мільйонів гривень на первинні заходи. Мовиться про відновлення критичної інфраструктури – газогонів, водогонів, всього, що допоможе відновити живлення.

Верещук додала, що наші міжнародні партнери теж допоможуть у відновленні регіону і решти територій України.

Обстріли Харківщини: останні новини

Окупанти посилили обстріли Харкова, щоб помститися за свої поразки. 10 вересня обстріляли Шевченківський, Холодногірський та Новобаварський райони міста. Внаслідок атаки загинув чоловік.

11 вересня російські військові завдали удару по інфраструктурі Харкова. Це стало причиною знеструмлення та відключення води не лише у місті, а й низці інших регіонів нашої держави.

17 вересня росіяни нанесли удар по Індустріальному району. Внаслідок атаки міста спалахнула пожежа на підприємстві.

20 вересня окупанти обстріляли Куп'янський район на Харківщині. Внаслідок атаки росіян постраждали 9 людей.

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