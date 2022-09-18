Житлова забудова та місцева інфраструктура на 70% знищена. Про це 24 каналу сказала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

До теми Удар по ТЕЦ: яка ситуація зі світлом і водопостачанням на Харківщині і Дніпропетровщині

Як відновлюватимуть Харківщину

Відомо, що уряд виділив з резервного фонду 400 мільйонів гривень на первинні заходи. Мовиться про відновлення критичної інфраструктури – газогонів, водогонів, всього, що допоможе відновити живлення.

Невдовзі ці гроші будуть використані на Харківщині. Ми розуміємо, для чого і куди вони підуть. Звичайно, цих коштів не вистачає. Вже ведуться перемовини з нашими міжнародними партнерами,

– додала Ірина Верещук.

Наш ворог підступний, він розраховує на те, що буде знищена саме цивільна інфраструктура. Мета окупантів – завдати великого гуманітарного удару по нашій державі.

Вони змушені тікати з Харківщини, нічого не можуть зробити на полі бою, б'ють по цивільний інфраструктури – це вже визнають в усьому світі. Вони вчиняють чергові акти тероризму,

– наголосила міністерка.

Верещук наголосила, що наші міжнародні партнери обов'язково допоможуть відновити Харківщину, Херсонщину і решту наших територій.

Відновлення розпочинається

Наразі відбувається процес фіксації. Звичайно, не до всіх населених пунктів можна дістатися. Люди там дійсно дуже страждають.

"Я постійно спілкуюся з людьми. Знаю, в якій вони біді. Знаю, що Харківська ОВА не допрацьовує, і недопрацьовує об'єктивно", – сказала Верещук.

Саме тому створили координаційний штаб, аби допомогти людям:

евакуюватися, якщо вони втратили свої домівки й не мають де перезимувати;

відновити житло, якщо є невеликі пошкодження – вікна, двері, дахи.

Але не усе одразу. Я розумію, що є багато нарікань. Саме тому звертаюся до наших людей, які чують мене. Будь ласка, давайте разом, волонтери, міжнародні партнери, усі, хто може допомогти – допоможімо деокупованим територіям,

– підсумувала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Ситуація на деокупованій Харківщині: коротко

Колосальні збитки на звільненій Харківщині / Що буде з колаборантами? Верещук: дивіться відео