Житлова забудова та місцева інфраструктура на 70% знищена. Про це 24 каналу сказала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
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Як відновлюватимуть Харківщину
Відомо, що уряд виділив з резервного фонду 400 мільйонів гривень на первинні заходи. Мовиться про відновлення критичної інфраструктури – газогонів, водогонів, всього, що допоможе відновити живлення.
Невдовзі ці гроші будуть використані на Харківщині. Ми розуміємо, для чого і куди вони підуть. Звичайно, цих коштів не вистачає. Вже ведуться перемовини з нашими міжнародними партнерами,
– додала Ірина Верещук.
Наш ворог підступний, він розраховує на те, що буде знищена саме цивільна інфраструктура. Мета окупантів – завдати великого гуманітарного удару по нашій державі.
Вони змушені тікати з Харківщини, нічого не можуть зробити на полі бою, б'ють по цивільний інфраструктури – це вже визнають в усьому світі. Вони вчиняють чергові акти тероризму,
– наголосила міністерка.
Верещук наголосила, що наші міжнародні партнери обов'язково допоможуть відновити Харківщину, Херсонщину і решту наших територій.
Відновлення розпочинається
Наразі відбувається процес фіксації. Звичайно, не до всіх населених пунктів можна дістатися. Люди там дійсно дуже страждають.
"Я постійно спілкуюся з людьми. Знаю, в якій вони біді. Знаю, що Харківська ОВА не допрацьовує, і недопрацьовує об'єктивно", – сказала Верещук.
Саме тому створили координаційний штаб, аби допомогти людям:
- евакуюватися, якщо вони втратили свої домівки й не мають де перезимувати;
- відновити житло, якщо є невеликі пошкодження – вікна, двері, дахи.
Але не усе одразу. Я розумію, що є багато нарікань. Саме тому звертаюся до наших людей, які чують мене. Будь ласка, давайте разом, волонтери, міжнародні партнери, усі, хто може допомогти – допоможімо деокупованим територіям,
– підсумувала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Ситуація на деокупованій Харківщині: коротко
- Українські військові вигнали російських окупантів майже з усієї території Харківщини. Наші воїни дізналися деталі про звірства росіян та на власні очі побачили катівні, в яких тримали українців. Людей залякали, вони здивувалися, коли поспілкувалися з воїнами ЗСУ.
- На відвойованій території Харківщини ситуація складна й люди потребують підтримки. Першочергова необхідність – почати лагодити свої будинки.
- Жителі звільненого села Кочубеївка, що на Харківщині, розповіли про реалії життя в російської окупації. Так, за пів року вони не їли хліба.
- Звірства росіян вчергове сколихнули увесь світ. Так, в Ізюмі повторилася історія Бучі. В місті панували вбивства, знущання й тотальний терор. Багато людей шукають своїх зниклих родичів.
- Наші бійці показали моторошні кадри із селищної ради вже звільненого села Великі Проходи. Її окупанти перетворили на в'язницю для полонених.
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