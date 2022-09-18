Про це повідомила журналістка 24 каналу Анна Черненко. За її словами, в Ізюмі нема електрики, а їжу містянам доводилося готувати на воді з річки.

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В Ізюмі триває ексгумація тіл

Черненко розповіла, що станом на вечір 17 вересня із понад 400 могил, які були виявлені біля Ізюма, ексгумували 59 тіл. У дуже багатьох із них наявні сліди катувань.

Видно, що зв'язані руки, їх просто тіла кидали в могили. Вивозили з катівень і кидали з мотузками на шиї, зі зв'язаними руками. Далі експертиза буде встановлювати, що ще могли робити з цими людьми,

– заявила журналістка.

Вона зауважила, що місцеві мешканці також просять правоохоронців звернути увагу на довколишні кладовища, тому що там також з'являлися нові могили людей, які помирали чи загинули саме під час російської окупації.

За словами Черненко, в Ізюмі також триває пошук тіл у будинку, який окупанти зруйнували авіаударом ще в березні. Багатоповерхівка розсипалася просто зсередини. Під її уламками залишаються ще близько пів сотні тіл.

У центрі Ізюма 80% будівель зруйновано, але продовжують там жити люди. Повсюди написи міни. І, незважаючи на те, що люди прагнуть повернутися в Ізюм жити, ще треба почекати,

– наголосила вона.

Адже, додала журналістка, лише за добу вибухотехніки виявили і знешкодили в місті 501 вибуховий предмет.

Як люди виживали в окупованому Ізюмі

Черненко зазначила, що наразі місцеві мешканці переймаються, як пережити прийдешню зиму. Тому що кінець лютого і березень вони змушені були вже грітися за допомогою вогнища. У місті нема електрики, а їжу вони готували на воді з річки.

Так, мешканці звільненого Ізюма Раїса та Олександр розповіли, що два місяці сиділи в підвалі. Коли внаслідок обстрілу з "Граду" розвалилося пів хати, тоді вже вилізли з підвалу.

На вогні готували їжу, з річки воду носили, кип'ятили. Важко було, не хочеться навіть згадувати. Потім трохи хату відновили. Літо все-таки тепло. А зараз не знаємо, як зимувати. Сьогодні дощ пішов, ми відра підставляли – тече все, бо нема матеріалу, щоб зробити,

– розповіли вони.

Місцева мешканка Валентина зазначила, що все сталося неочікувано. Коли раптом полетіли бомби, син прибіг і сказав бігти ховатися в підвал.

Ми в підвал спустилися, і ми в ньому три місяці сиділи. Там же ні води, ні світла. Колони, звісно, йшли. Тут йшли танки, бронемашини. Ми, звісно, не рахували, тому що куди там. Ми, коли вийшли з підвалу, я на себе глянула – ноги не ходять же, воно ж там вогко, холодно. Це жах,

– сказала пані Валентина.

Мешканець Ізюма Сергій зазначив, що всі, хто слабший духом, повиїжджали з міста.

Ми сильні духом. Ми в росію не хотіли їхати. До того царя нам не потрібно, у нас своя вільна Україна. І була вона окупована, але ми все одно вважали, що вона вільна. Вона була і буде вільна,

– наголосив Сергій.

Кореспондентка зауважила, що довкола будинку Сергія немає жодного цілої будівлі. Його будинок пошкоджений трохи менше. А неподалік розташована котельня, яку розбомбили авіаударом. Незважаючи на все це, містяни дуже міцні духом. Тепер вони потребують підтримки, щоб почати лагодити хоча б свої будинки.

До речі! Українці у соцмережах поширюють моторошне фото з Ізюма – рука загиблої людини з синьо-жовтим браслетом. Поруч зі своєю рукою, користувачі мережі наголошують, що "це міг бути кожен з нас".

Звільнення Харківщини: що відомо

Збройні Сили України продовжують звільняти наші території від російських загарбників. Уже вдалося деокупувати майже всю Харківщину. Не виключають, що на цих територіях увесь світ невдовзі може побачити жахливі злочини, як у Бучі, Бородянці чи Гостомелі.

Українські захисники поспілкувалися із жителями звільненого села Кочубеївка, що на Харківщині. Вони розповіли, що пів року перебували в російській окупації та не їли хліба.

Росіяни знову шокували своїми звірствами в Ізюмі. В місті був просто тотальний терор, вбивства та знущання. Багато людей шукають своїх зниклих родичів. Запитують про батьків, іншу рідню.

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