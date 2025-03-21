Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС, начальника Запорізької ОВА Івана Федорова та Суспільне.
До теми Окупанти атакували Запоріжжя: є поранені, серед них дитина
Які наслідки російської атаки по Запорізькому району
У ДСНС розповіли, що ввечері 20 березня росіяни атакували населені пункти Запорізького району керованими авіабомбами. Кількість постраждалих наразі зросла до 5 осіб.
Що відбувалося у місті після ворожого обстрілу / Фото Запорізької ОВА
Поранено 61-річного чоловіка, трьох жінок (50, 54, 55 років) і дитину. Усім надано допомогу,
– зазначено у повідомленні.
Внаслідок обстрілів загорілися автомобілі та житлові будинки загальною площею 700 квадратних метрів.
Наслідки російської атаки по Запоріжжю 20 березня / Фото ДСНС
"На місці працювали екстрені служби. Від ДСНС залучено 55 рятувальників і 9 одиниць техніки", – наголосили рятувальники.
У ДСНС також розповіли, що під час ліквідації наслідків обстрілу надзвичайники врятували песика, який опинився під завалами будинку і скавчав.
Порятунок чотирилапого ускладнювався тим, що він знаходився глибоко під уламками зруйнованих конструкцій будівлі. Зрештою рятувальники дістали собаку, весь час рятувальної операції поряд знаходився господар, якому і передали бідолагу. Життю хвостатого нічого не загрожує,
– сказали у службі.
Рятувальники звільнили песика у Запоріжжі з-під завалів / Відео ДСНС
Журналісти Суспільного зазначили, що у собаки кличка Бублик. Господар песика Олександр каже, що чотирилапого врятували двері, які впали зверху й прикрили його:
"Був під дверима, під крильцем, а двері впали зверху. Його врятувало те, що двері впали, а він під ними був. Якби був на другому поверсі, вже нічого б не почув, а так на першому, вибухнуло так, що купа пилу – все потухло, почало палати, горіти. У вікно почали вискакувати", – сказав Олександр.
Кадри з пожежею та руйнуваннями у Запоріжжі / Фото Суспільного та ДСНС
Повилітали вікна, тріснув дах та зазнали пошкоджень стіни в будинку, де мешкає Дар'я. Жінка каже, що під час обстрілу з рідними перебували вдома. Всі дуже злякалися та вперше за останній час побігли до льоху.
За весь час, це був найпотужніший вибух. Перші 20 хвилин у мене була істерика, я не могла навіть нічого сказати, а зараз вже заспокоїлась. Просто крики були. Ми сиділи на кухні, потім стався вибух – всі вікна повилітали. Ми вибігаємо, бачимо, що горить сусідній дім і пішли прибирати допомагати,
– розповіла Дар'я.
До слова, у Запоріжжі та області ввечері 21 березня чули вибухи. Згодом стало відомо про поранених, серед яких була дитина.