Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС, начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова и Суспильное.

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Какие последствия российской атаки по Запорожскому району

В ГСЧС рассказали, что вечером 20 марта россияне атаковали населенные пункты Запорожского района управляемыми авиабомбами. Количество пострадавших сейчас возросло до 5 человек.

Что происходило в городе после вражеского обстрела / Фото Запорожской ОВА

Ранен 61-летний мужчина, трех женщин (50, 54, 55 лет) и ребенок. Всем оказана помощь,

– указано в сообщении.

В результате обстрелов загорелись автомобили и жилые дома общей площадью 700 квадратных метров.

Последствия российской атаки по Запорожью 20 марта / Фото ГСЧС

"На месте работали экстренные службы. От ГСЧС привлечено 55 спасателей и 9 единиц техники", – отметили спасатели.

В ГСЧС также рассказали, что во время ликвидации последствий обстрела чрезвычайники спасли собаку, которая оказалась под завалами дома и лаяла.

Спасение четвероногого осложнялось тем, что он находился глубоко под обломками разрушенных конструкций здания. В конце концов спасатели достали собаку, все время спасательной операции рядом находился хозяин, которому и передали бедолагу. Жизни хвостатого ничего не угрожает,

– сказали в службе.

Спасатели освободили собаку в Запорожье из-под завалов / Видео ГСЧС

Журналисты Суспильного отметили, что у собаки кличка Бублик. Хозяин собачки Александр говорит, что четвероногого спасли двери, которые упали сверху и прикрыли его:

"Был под дверью, под крылышком, а двери упали сверху. Его спасло то, что двери упали, а он под ними был. Если бы был на втором этаже, уже ничего бы не услышал, а так на первом, взорвалось так, что куча пыли – все потухло, начало пылать, гореть. В окно начали выскакивать", – сказал Александр.

Кадры с пожаром и разрушениями в Запорожье / Фото Суспильного и ГСЧС

Вылетели окна, треснула крыша и получили повреждения стены в доме, где живет Дарья. Женщина говорит, что во время обстрела с родными находились дома. Все очень испугались и впервые за последнее время побежали в погреб.

За все время, это был самый мощный взрыв. Первые 20 минут у меня была истерика, я не могла даже ничего сказать, а сейчас уже успокоилась. Просто крики были. Мы сидели на кухне, потом произошел взрыв – все окна повылетали. Мы выбегаем, видим, что горит соседний дом и пошли убирать помогать,

– рассказала Дарья.

К слову, в Запорожье и области вечером 21 марта слышали взрывы. Впоследствии стало известно о раненых, среди которых был ребенок.