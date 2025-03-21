Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

До теми Суджу повернули під контроль росіяни: де розташоване місто та яка відстань до України

Що відомо про велику пожежу на ГВС "Суджа"

Про пожежу на газовимірювальній станції "Суджа" росіяни стали повідомляти близько 00:00 21 березня. Спочатку окупанти писали, що щось сильно горить біля Ракитного у Бєлгородській області. Однак пізніше стало відомо, що займання сталося у Курській області, але його видно навіть у Бєлгородському районі.

Сильне займання, яке бачили у Курській області: дивіться відео

Росіяни писали, що, попередньо, горить газовимірювальна станція "Суджа", через яку проходив найбільший транзитний коридор постачання російського газу до Європи.

Величезна пожежа на газовимірювальній станції "Суджа": дивіться відео

За даними пропагандистів, величезний смолоскип вогню видно за десяток кілометрів на кордоні із Сумською областю.

На місці атаки утворився величезний смолоскип: дивіться відео

Російські "військкори" як один повідомляють, що, мовляв, ГВС "Суджа" була пошкоджена "внаслідок українського удару". Офіційної інформації від російської влади щодо наслідків цієї пожежі наразі не було.

Масштабне загоряння у Росії на кордоні з Україною: дивіться відео

OSINT-аналітики також вирахували, що горить саме газовимірювальна станція у Курській області.

Варто зазначити, що саме через газовимірювальну станцію "Суджа" відбувався транзит російського газу до Європи через так званий газопровід УПУ – "Уренгой – Помари – Ужгород". За даними з відкритих джерел, діаметр газопроводу – 1420 міліметрів.

Пожежа на ГВС "Суджа" / Фото з російських телеграм-каналів

У травні 2022 року Київ припинив приймання газу для транзиту через "Сохранівку". Після цього "Суджа" залишилася єдиною газовимірювальною станцією, через яку тривав транзит.

Окрім того, зауважимо, що сама газовимірювальна станція "Суджа" розташована за 12 кілометрів від однойменного міста, яке нещодавно взяли під свій контроль росіяни. До українського ж кордону в Сумській області ця відстань складає приблизно 1 кілометр.