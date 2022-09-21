Служба ГСЧС спасла 10 человек из попавшего под ракетный удар жилого дома. В другом доме среди жильцов есть один раненый.

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Последствия ночного обстрела Харькова

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что в двух жилых домах разрушены крыши, верхние этажи, лестничные клетки. Одна ракета попала в пустырь возле частных домов.

Кроме того, оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту.

Там ночью был небольшой пожар и частичное разрушение зданий,

– отметил Терехов.

Спасатели доставали людей из-под завалов

Взрывы в городе прогремели около 01:49 21 сентября. Впоследствии раздалась сирена. На место попадания выезжали автомобили скорой помощи и служба ГСЧС. Спасатели делали все возможное, чтобы извлечь людей из-под завалов домов.

Как будут восстанавливать Харьковщину после атак оккупантов

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что правительство выделило из резервного фонда 400 миллионов гривен на первичные меры. Речь идет о восстановлении критической инфраструктуры – газопроводов, водопроводов, всего, что поможет восстановить питание.

Верещук добавила, что наши международные партнеры тоже помогут в восстановлении региона и остальных территорий Украины.

Обстрелы Харьковщины: последние новости

Оккупанты усилили обстрелы Харькова, чтобы отомстить за свои поражения. 10 сентября обстреляли Шевченковский, Холодногорский и Новобаварский районы города. В результате атаки погиб мужчина.

11 сентября российские военные нанесли удар по инфраструктуре Харькова. Это стало причиной обесточивания и отключения воды не только в городе, но и в ряде других регионов нашего государства.

17 сентября россияне нанесли удар по Индустриальному району. В результате атаки города вспыхнул пожар на предприятии.

20 сентября оккупанты обстреляли Купянский район на Харьковщине. В результате атаки россиян пострадали 9 человек.

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