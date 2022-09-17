Об этом сообщили в ГСЧС. В ведомстве отметили, что ракетным обстрелам Харьков подвергся посреди ночи 17 сентября.

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Враг атаковал Индустриальный район

По словам спасателей, ракетную атаку российские военные нанесли около 02:00. Один из снарядов врага попал в постройку предприятия в Индустриальном районе Харькова.

В результате вспыхнул пожар. Огонь, который распространился на площадь в 200 квадратных метров, удалось ликвидировать. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В 09.25 поступила информация от главы Харьковской ОВА Олега Синегубова. Он отметил, что ночью зафиксировали два попадания ракет по Индустриальному району города.

При осмотре места атаки был установлен тип ракет, выпущенных врагом. Речь идет о 5В55, которыми русские военные били из ЗРК С-300. Напомним, что эти комплексы рассчитаны на сбивание целей в воздухе.

Что касается пострадавших, то их в результате этой атаки нет.



На предприятии загорелся пожар / фото с телеграмма Синегубова

Накануне россияне обстреляли Кривой Рог

Заметим, что вот уже три дня подряд российские военные наносят ракетные удары по Кривому Рогу. Последний произошел в обед 16 сентября. Это была очередная атака врага по критической инфраструктуре города, передал глава ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, серьезные повреждения получило гидротехническое сооружение. Он имел в виду Карачуновскую дамбу, которую враг планирует буквально уничтожить. А его главная цель – вызвать техногенную катастрофу в регионе.

Глава военной администрации Александр Вилкул впоследствии рассказал, сколько ракет россияне выпустили по городу за последние три дня. По подсчетам говорится о 13 снарядах, которыми атаковали Кривой Рог не просто так. По мнению Вилкула, враги планируют смыть водой 150 тысяч человек.

Высокопоставленный чиновник убежден, что соответствующие обстрелы оккупанты осуществляют намеренно. Сами ракетные удары Вилкул назвал террористическими атаками. Он подчеркнул, что по городу россияне выпускают "Искандеры", "Иксы", а также "Кинжалы". Последние не только очень дорогие. Их еще и очень мало на оснащении "второй армии мира". В городе уже создали Штаб по ликвидации последствий аварии на гидротехнических сооружениях Он работает круглосуточно уже более трех суток.

Мы же еще раз призываем не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Как только в вашем населенном пункте раздались тревоги – немедленно отправляйтесь к укрытию. Оставайтесь в убежище до отбоя. Это может спасти вам жизнь.

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