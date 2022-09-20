С начала оккупации, то есть с апреля, оккупанты запретили какие-либо захоронения. Тогда они говорили, что сами будут этим заниматься.

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Тела приходилось переносить

55-летний сотрудник ритуальной компании Виталий рассказал, что за полгода оккупации Изюма пришлось провести в 5 раз больше захоронений, чем в мирное время. Речь идет о 750 погибших.

Практически все, кого приходилось хоронить, были гражданскими. Только были редкие исключения.

Оккупанты запретили захоронение, однако через некоторое время все же разрешили. Мост, разделяющий город, был разрушен, поэтому тела для погребения приходилось транспортировать пешком.

Оккупанты запрещали нам какие-то захоронения, мол, они этим будут заниматься. Мост, разделяющий город, также был разрушен: поэтому тела нужно транспортировать друг за другом, пешком, по набережной,

– рассказал Виталий.

Также мужчина напомнил, что в марте улицы города буквально были усеяны трупами – тогда россияне беспощадно обстреливали город ракетами. К примеру, при ударе по 2 зданиям погибли 114 мирных жителей.

Важно! По Изюму россияне выпустили едва ли не самое большое количество ракет за время полномасштабной войны. В июле секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что по городу нанесли 496 ракетных ударов. Это колоссальная цифра, особенно с учетом того, что уже со 2 апреля город был под полной оккупацией.

В Изюме продолжается эксгумация тел

По состоянию на вечер 19 сентября в Изюме уже эксгумировали 146 тел погибших. У части погибших есть признаки пыток, также находят тела со связанными руками.

Кроме того, среди захоронений обнаружили тела 2 детей. Эксгумация продолжается, ведь в городе было обнаружено около 450 могил.

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