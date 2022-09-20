Від початку окупації, тобто з квітня, окупанти заборонили будь-які поховання. Тоді вони казали, що самі цим займатимуться.

Зверніть увагу Рука з браслетом: знайдене в Ізюмі тіло військового впізнала його дружина

Тіла доводилося переносити

55-річний співробітник ритуальної компанії Віталій розповів, що за пів року окупації Ізюма довелося провести у 5 разів більше поховань, ніж у мирний час. Мова йде про 750 загиблих.

Майже усі, кого доводилося хоронити, були цивільними. Лише були рідкісні винятки.

Окупанти заборонили поховання, однак через деякий час все ж дозволили. Міст, який розділяє місто, був зруйнований, тому тіла для поховання доводилося транспортувати пішки.

Окупанти забороняли нам якісь поховання, мовляв, вони цим займатимуться. Міст, що розділяє місто, також був зруйнований: тому тіла потрібно транспортувати одне за одним, пішки, набережною,

– розповів Віталій.

Також чоловік пригадав, що у березні вулиці міста буквально були всіяні трупами – тоді росіяни нещадно обстрілювали місто ракетами. Наприклад, під час удару по 2 будівлях загинули 114 мирних мешканців.

Важливо! По Ізюму росіяни випустили ледь не найбільшу кількість ракет за час повномасштабної війни. У липні секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що по місту завдали 496 ракетних ударів. Це колосальна цифра, особливо з урахуванням того, що вже від 2 квітня місто було під повною окупацією.

В Ізюмі триває ексгумація тіл

Станом на вечір 19 вересня в Ізюмі вже ексгумували 146 тіл загиблих. У частини загиблих є ознаки катувань, також знаходять тіла зі зв'язаними руками.

Крім того, серед поховань виявили тіла 2 дітей. Ексгумація триває, адже у місті виявили близько 450 могил.

Варто переглянути – моторошні знахідки в Ізюмі: дивіться відео