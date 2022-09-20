Російські загарбники продовжують використовувати звичні для себе методи. Якщо вони не можуть захопити певну територію, то буквально зрівнюють її з землею. Так, окупанти вже неодноразово завдавали ракетних ударів по Бахмуту.

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Три під'їзди обвалилися

Як зазначив глава Донецької ОВА Павло Кириленко, авіаудару вороги завдали близько 01:00. Окупанти поцілили у багатоповерховий будинок.

Відомо, що внаслідок атаки обвалилися три під'їзди багатоповерхівки. За попередніми даними, під завалами можуть залишатися двоє мешканців будинку. Глава ОВА зазначив, що на місці події вже працюють рятувальники.

Наслідки авіаудару по багатоповерхівці у Бахмуті: дивіться відео

Журналіст Денис Казанський виклав фото з Бахмута. Він наголосив, що це черговий воєнний злочин росії.

У Бахмуті "захисники російськомовного населення" завдали удару по житловій багатоповерхівці, внаслідок чого обвалився цілий під'їзд,

– написав він.

Казанський також додав, що саме такий має вигляд "допомога Донбасу", яку надає путін. Диктатор щоденно безглуздо забирає життя у мирних мешканців регіону, прикриваючись їхнім буцімто порятунком.



Авіаудар по Бахмуту знищив цілий під'їзд багатоповерхівки / Фото з телеграма Казанського

За словами Кириленка, напередодні ввечері у громаді ворог обстріляв Хромове. Внаслідок цього постраждала одна людина.

Продовжували відкривати вогонь окупанти по Донецькому та Горлівському напрямках. Уночі неспокійно було у Сіверську. Руйнувань зазнали щонайменше два приватні будинки. Що стосується постраждалих, то відповідної інформації ще не було.

Обстріляли загарбники також стару частину Авдіївки вночі, а під ранок взялися ще й за центральну. За попередньою інформацією, минулося без жертв. Близько 00:30 атакували Богоявленку Вугледарської громади. Що стосується руйнувань, то їхні обсяги наразі встановлюють.

Чому ворогові важливий Бахмут

Військовий експерт Олександр Мусієнко зауважив, що після саміту ШОС путін наголосив на "звільненні" Донецької області. А це означає, що для російських загарбників її захоплення стоїть у першій позиції пріоритетів.

Саме тому, переконаний він, ворог активізував штурмові дії поблизу Бахмута. Там в окупантів угруповання військ, яке бодай частково може похизуватися здатністю йти в бій. А це означає, що росія намагатиметься досягнути хоча б якихось успіхів на фронті.

Не виключено, що окупанти спробують зробити подарунок путіну до дня народження. Мовляв, захоплення територій зможе бодай якось вирівняти ту ганьбу, якої зазнала "друга армія світу" під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині.

Водночас для українського війська збільшення активності ворога поблизу Бахмута вигідне. Окупанти хоч і завдають чимало клопоту своїми атаками, та вони ще й допускаються помилок. Тож для ЗСУ відкриваються певні перспективи на інших напрямках, які загарбники навіть не прикривають.

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