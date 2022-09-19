Під обстріл потрапила площа Бакинських Комісарів у Куйбишевському районі. Про це 24 каналу розповіли місцеві жителі.

До речі Росіяни з землею зрівняли житловий сектор у Краматорську: є поранені, рятувальна операція триває

Багато загиблих

За попередньою інформацією, загинули 13 людей. Кількість поранених уточнюють, пише "Суспільне".

Окупаційна "адміністрація" Донецька звинувачує українських військових в обстрілі. Заявили, що з населеного пункту Нетайлове о 12:23 у сторону Куйбишевського району випустили 9 снарядів.

Речник Одеської військової обласної адміністрації Сергій Братчук оприлюднив кадри з місця події. Він зауважив, що на місці кривавого злочину росіян вже працюють пропагандистські ЗМІ.

Росіяни знову обстріляли Донецьк: відео

Навіщо росія обстрілює Донецьк

Росіяни активно обстрілювали Донецьк влітку. Наприклад, 5 червня загарбники цинічно атакували місто з боку Макіївки. Все це зробили для того, щоб звинуватити Україну в загибелі мирних жителів. Росіяни стріляли з самохідних гармат "Піон" та реактивних систем залпового вогню "Град", а пропаганда розказувала, мовляв, "ЗСУ гатили з американської зброї".

6 серпня окупанти навіть "спалилися", адже снаряд прилетів у будинок з боку загарбників.

До теми – у Донецьку сильний "приліт" в адмінбудівлю: відео