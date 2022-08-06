Окупанти продовжують відкривати вогонь на різних напрямках. Зокрема, гатять з танків та артилерії.

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Деталі обстрілу Донецька

Український журналіст Денис Казанський повідомив, що один з російських снарядів влучив у житловий будинок зі східної сторони. Окупанти зруйнували 2 квартири. Влучити у цю частину дому з позицій ЗСУ – неможливо.

Цей "приліт" – з боку Макіївки або Калінінського району, які з 2014 року – тимчасово окуповані росією.

Постраждалий внаслідок обстрілу будинок розташований на вулиці Молодих шахтарів. Влучити у нього могли тільки російські військові.

Втім, цього разу настільки очевидно, що навіть найнаївніші донеччани почали щось підозрювати. Почитав коментарі у міських пабліках. Навіть прихильники росії розуміють, що стріляли свої,

– заявив Казанський.

Журналіст додав, що інформація про обстріли Донецька з боку росіян з'являється постійно. Водночас коли снаряд приземляється на асфальт, важко з'ясувати, звідки він прилетів. Однак цього разу – все максимально зрозуміло.

росіяни обстрілюють Алчевськ

російські окупанти 6 серпня також обстріляли Алчевськ на Луганщині. Ворог влучив у дев'ятиповерхівку. На місці "прильоту" спалахнула пожежа. Є постраждалі, серед них – діти.

Водночас росіяни вже традиційно брешуть й звинувачують в обстрілі ЗСУ.

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