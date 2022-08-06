Нові дані про ситуацію на фронті Генштаб ЗСУ оновив станом на 18:00 6 серпня. Українські захисники та захисниці вже 164 дні героїчно обороняють рідну землю від російських окупантів.

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росіяни на Авдіївському напрямку гатили зі ствольної та реактивної артилерії у районі Авдіївки, Пісків, Нетайлового, Невельського та Нью-Йорка. Окрім того, ворожа штурмова авіація діяла поблизу Нью-Йорка, Красногорівки, Пісків та Мар'їнки.

Ворог наступальними діями намагався прорвати оборону героїв ЗСУ у таких напрямках:

  • Спартак – Авдіївка;
  • Веселе – Піски;
  • Новоселівка Друга – Красногорівка;
  • Олександрівка – Мар'їнка;
  • Кирилівка – Павлівка;
  • Пречистівка – Новомайорське.

Українські воїни завдали ворогу значних втрат та відкинули назад,
– мовиться у повідомленні.