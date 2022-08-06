Нові дані про ситуацію на фронті Генштаб ЗСУ оновив станом на 18:00 6 серпня. Українські захисники та захисниці вже 164 дні героїчно обороняють рідну землю від російських окупантів.
Зауважте Готуємось йти в контрнаступ, – Верещук розповіла про евакуацію громадян з Півдня
росіяни на Авдіївському напрямку гатили зі ствольної та реактивної артилерії у районі Авдіївки, Пісків, Нетайлового, Невельського та Нью-Йорка. Окрім того, ворожа штурмова авіація діяла поблизу Нью-Йорка, Красногорівки, Пісків та Мар'їнки.
Ворог наступальними діями намагався прорвати оборону героїв ЗСУ у таких напрямках:
- Спартак – Авдіївка;
- Веселе – Піски;
- Новоселівка Друга – Красногорівка;
- Олександрівка – Мар'їнка;
- Кирилівка – Павлівка;
- Пречистівка – Новомайорське.
Українські воїни завдали ворогу значних втрат та відкинули назад,
– мовиться у повідомленні.