Як повідомили у Генштабі ЗСУ, від початку повномасштабної війни ліквідовано 41 900 російських загарбників. Зауважимо, що ця цифра приблизна, адже достеменно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій просто неможливо.

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Втрати ворога в техніці

танків – 1802 (+10),

бойових броньованих машин – 4051 (+19),

артилерійських систем – 955 (+5),

РСЗВ – 260,

засоби ППО – 127 (+4),

літаків – 223,

гелікоптерів – 191,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 744 (+2),

крилаті ракети – 182,

кораблі /катери – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2970 (+6),

спеціальна техніка – 85 (+2).



Актуальні втрати ворога станом на 6 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ також розповіли, де ворог зазнав найбільше втрат упродовж минулої доби. Відомо, що неабияких клопотів наші військові завдали окупантам на Донецькому напрямку. Зауважимо, що там зараз спостерігаються активні бойові дії.

З авіації штурмують Авдіївський і Бахмутський напрямки

російські загарбники не полишають спроб вийти на адміністративні межі Донецької області. З цією метою ворог використовує штурмову, а також армійську авіацію відразу на двох напрямках – Бахмутському та Авдіївському.

На Бахмутському окупанти продовжують з танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілювати райони Бахмутського, Торецька, Білогорівки, Краснополівки, Північного та Вершини. Що стосується авіаударів, то їх завдали поблизу Зайцевого, Соледара, Бахмута та Берестового.

На самому напрямку Бахмута ворог намагається вести наступ. Там зараз продовжують точитись бої.

Авдіївський напрямок теж складно назвати спокійним. Зі ствольної й реактивної артилерії ворог б'є поблизу Нью-Йорка, Первомайського, Водяного й Опитного. А от авіаударів він завдав неподалік Новоградського, Павлівки та Пречистівки.

Яка зараз ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 6 серпня: дивіться відео