Новые данные о ситуации на фронте Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18:00 6 августа. Украинские защитники и защитницы уже 164 дня героически обороняют родную землю от российских оккупантов.
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россияне на Авдеевском направлении били из ствольной и реактивной артиллерии в районе Авдеевки, Песков, Нетайлово, Невельского и Нью-Йорка. Кроме того, вражеская штурмовая авиация действовала возле Нью-Йорка, Красногоровки, Песков и Марьинки.
Враг наступательными действиями пытался прорвать оборону героев ВСУ по следующим направлениям:
- Спартак – Авдеевка;
- Веселое – Пески;
- Новоселовка Вторая – Красногоровка;
- Александровка – Марьинка;
- Кирилловка – Павловка;
- Пречистовка – Новомайорское.
Украинские воины нанесли врагу значительные потери и отбросили назад,
– говорится в сообщении.
Общие потери врага
По состоянию на 6 августа Генштаб ВСУ сообщил о ликвидации 41 900 российских захватчиков. Кроме того, удалось уничтожить:
- танков – 1802 (+10),
- боевых бронированных машин – 4051 (+19),
- артиллерийских систем – 955 (+5),
- РСЗВ – 260,
- средств ПВО – 127 (+4),
- самолетов – 223,
- вертолетов – 191,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 744 (+2),
- крылатых ракет – 182,
- кораблей /катеров – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2970 (+6),
- специальной техники – 85 (+2).
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