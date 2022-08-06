Новые данные о ситуации на фронте Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18:00 6 августа. Украинские защитники и защитницы уже 164 дня героически обороняют родную землю от российских оккупантов.

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россияне на Авдеевском направлении били из ствольной и реактивной артиллерии в районе Авдеевки, Песков, Нетайлово, Невельского и Нью-Йорка. Кроме того, вражеская штурмовая авиация действовала возле Нью-Йорка, Красногоровки, Песков и Марьинки.

Враг наступательными действиями пытался прорвать оборону героев ВСУ по следующим направлениям:

  • Спартак – Авдеевка;
  • Веселое – Пески;
  • Новоселовка Вторая – Красногоровка;
  • Александровка – Марьинка;
  • Кирилловка – Павловка;
  • Пречистовка – Новомайорское.

Украинские воины нанесли врагу значительные потери и отбросили назад,
– говорится в сообщении.

Общие потери врага

По состоянию на 6 августа Генштаб ВСУ сообщил о ликвидации 41 900 российских захватчиков. Кроме того, удалось уничтожить:

  • танков – 1802 (+10),
  • боевых бронированных машин – 4051 (+19),
  • артиллерийских систем – 955 (+5),
  • РСЗВ – 260,
  • средств ПВО – 127 (+4),
  • самолетов – 223,
  • вертолетов – 191,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 744 (+2),
  • крылатых ракет – 182,
  • кораблей /катеров – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2970 (+6),
  • специальной техники – 85 (+2).

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