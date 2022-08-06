Новые данные о ситуации на фронте Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18:00 6 августа. Украинские защитники и защитницы уже 164 дня героически обороняют родную землю от российских оккупантов.

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россияне на Авдеевском направлении били из ствольной и реактивной артиллерии в районе Авдеевки, Песков, Нетайлово, Невельского и Нью-Йорка. Кроме того, вражеская штурмовая авиация действовала возле Нью-Йорка, Красногоровки, Песков и Марьинки.

Враг наступательными действиями пытался прорвать оборону героев ВСУ по следующим направлениям:

Спартак – Авдеевка;

Веселое – Пески;

Новоселовка Вторая – Красногоровка;

Александровка – Марьинка;

Кирилловка – Павловка;

Пречистовка – Новомайорское.

Украинские воины нанесли врагу значительные потери и отбросили назад,

– говорится в сообщении.

Общие потери врага

По состоянию на 6 августа Генштаб ВСУ сообщил о ликвидации 41 900 российских захватчиков . Кроме того, удалось уничтожить:

танков – 1802 (+10),

боевых бронированных машин – 4051 (+19),

артиллерийских систем – 955 (+5),

РСЗВ – 260,

средств ПВО – 127 (+4),

самолетов – 223,

вертолетов – 191,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 744 (+2),

крылатых ракет – 182,

кораблей /катеров – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2970 (+6),

специальной техники – 85 (+2).