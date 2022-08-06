Кафиры продолжают открывать огонь на разных направлениях . В частности, готовят из танков и артиллерии.
Заметьте , россияне пытались прорвать оборону ВСУ на Авдеевском направлении, их эпически отвергли.
Детали обстрела Донецка
Украинский журналист Денис Казанский сообщил, что один из российских снарядов попал в жилой дом с восточной стороны. оккупанты разрушили 2 квартиры. Попасть в эту часть дома с позиций ВСУ – невозможно.
Этот "прилет" – со стороны Макеевки или Калининского района, которые с 2014 года – временно оккупированы Россией.
Пострадавший в результате обстрела дом расположен на улице Молодых шахтеров. Попасть в него могли только русские военные.
Впрочем, на этот раз настолько очевидно, что даже самые наивные дончане начали подозревать что-то. Почитал комментарии в городских пабликах. Даже поклонники россии понимают, что стреляли свои,
– заявил Казанский.
Журналист добавил, что информация об обстрелах Донецка со стороны россиян появляется постоянно. В то же время, когда снаряд приземляется на асфальт, трудно выяснить, откуда он прилетел. Однако в этот раз – все максимально понятно.
россияне обстреливают Алчевск
российские оккупанты 6 августа также обстреляли Алчевск в Луганской области. Враг попал в девятиэтажку. На месте "прилета" вспыхнул пожар. Есть пострадавшие, в их числе – дети.
В то же время россияне уже традиционно врут и обвиняют в обстреле ВСУ.
Заметьте – оккупанты полностью разгромили предприятие на Харьковщине: смотрите видео