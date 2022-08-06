Герои ВСУ обороняют Украину уже 164 дня. По состоянию на 6 августа удалось ликвидировать уже 41 900 оккупантов.

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Новые данные от Генштаба ВСУ

Обстановка осталась без изменений на Волынском и Полесском направлениях. По состоянию на 6 августа есть угроза ракетных и авиационных ударов с территории, а также воздушного пространства беларуси.

На Северском направлении оккупанты били из артиллерии по Черниговщине и Сумщине.

Активных наступательных действий на Харьковском направлении оккупанты в течение дня не проводили. Враг стрелял из ствольной и реактивной артиллерии по районам Прудянки, Дуванки, Золочева и еще 27 населенных пунктов. Вблизи Верхнего Салтова, Лебяжьего и Гусаровки враг наносил артиллерийские удары.

На Славянском направлении оккупанты производили огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах ряда населенных пунктов. В частности, говорится о Сулиговке, Долгеньком, Долине, Мазановке.

Также некоторые вражеские подразделения пытались продвигаться в районе западной окраины Богородичного. В то же время, никакого успеха россияне не имели. В конце концов они отошли.

Наступательных действий врага на Краматорском направлении не зафиксировали. россияне стреляли из танков и артиллерии поблизости:

Северска,

Серебрянки,

Верхнекаменского,

Дроновки,

Донецкого,

Григоровки,

Разниковки,

Николаевки,

Спорного,

Звоновки,

Переездного,

Калеников,

Долины,

Выемки.

Тем временем на Бахмутском направлении враг открывал огонь вблизи Бахмута, Соледара, Зайцева, Яковлевки, Кодемы, Юрьевки, Бахмутского, Берестового, Покровского и Иванграда. Кроме того, по данным ВСУ, российская штурмовая и армейская авиация ударила вблизи Зайцева, Соледара, Бахмута, Берестового и Яковлевки.

На Авдеевском направлении враг пытался прорвать оборону ВСУ. В то же время украинские герои нанесли врагу значительные потери. россияне отступили.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты били в близи ряда населенных пунктов. В частности, Большой Новоселки, Чаривного, Зеленого Поля.

В Южнобужском направлении противник систематическим применением имеющихся средств огневого поражения по линии столкновения и в глубине обороны пытается удержать занятые позиции и не допустить создания Силами обороны благоприятных условий для восстановления наступления и освобождения временно захваченной территории.

– говорится в сообщении.

Также в Генштабе ВСУ призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Есть угроза ракетных ударов с акватории Черного моря.

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