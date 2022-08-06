Герои ВСУ обороняют Украину уже 164 дня. По состоянию на 6 августа удалось ликвидировать уже 41 900 оккупантов.
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Новые данные от Генштаба ВСУ
Обстановка осталась без изменений на Волынском и Полесском направлениях. По состоянию на 6 августа есть угроза ракетных и авиационных ударов с территории, а также воздушного пространства беларуси.
На Северском направлении оккупанты били из артиллерии по Черниговщине и Сумщине.
Активных наступательных действий на Харьковском направлении оккупанты в течение дня не проводили. Враг стрелял из ствольной и реактивной артиллерии по районам Прудянки, Дуванки, Золочева и еще 27 населенных пунктов. Вблизи Верхнего Салтова, Лебяжьего и Гусаровки враг наносил артиллерийские удары.
На Славянском направлении оккупанты производили огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах ряда населенных пунктов. В частности, говорится о Сулиговке, Долгеньком, Долине, Мазановке.
Также некоторые вражеские подразделения пытались продвигаться в районе западной окраины Богородичного. В то же время, никакого успеха россияне не имели. В конце концов они отошли.
Наступательных действий врага на Краматорском направлении не зафиксировали. россияне стреляли из танков и артиллерии поблизости:
- Северска,
- Серебрянки,
- Верхнекаменского,
- Дроновки,
- Донецкого,
- Григоровки,
- Разниковки,
- Николаевки,
- Спорного,
- Звоновки,
- Переездного,
- Калеников,
- Долины,
- Выемки.
Тем временем на Бахмутском направлении враг открывал огонь вблизи Бахмута, Соледара, Зайцева, Яковлевки, Кодемы, Юрьевки, Бахмутского, Берестового, Покровского и Иванграда. Кроме того, по данным ВСУ, российская штурмовая и армейская авиация ударила вблизи Зайцева, Соледара, Бахмута, Берестового и Яковлевки.
На Авдеевском направлении враг пытался прорвать оборону ВСУ. В то же время украинские герои нанесли врагу значительные потери. россияне отступили.
На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты били в близи ряда населенных пунктов. В частности, Большой Новоселки, Чаривного, Зеленого Поля.
В Южнобужском направлении противник систематическим применением имеющихся средств огневого поражения по линии столкновения и в глубине обороны пытается удержать занятые позиции и не допустить создания Силами обороны благоприятных условий для восстановления наступления и освобождения временно захваченной территории.
– говорится в сообщении.
Также в Генштабе ВСУ призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Есть угроза ракетных ударов с акватории Черного моря.
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