Росіянам все одно куди цілитись, вони продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру та приватні будинки. Про черговий обстріл 17 вересня повідомив міський голова Краматорської міськради Олександр Гончаренко.

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Краматорськ обстріляли

Міський голова повідомив, що внаслідок атаки росіян поранення отримали троє людей. Окупанти навмисно тероризують місцеве населення. За таких умов для цивільних єдиний правильний вихід – евакуюватися.



Зруйновані будинки у Краматорську / Олександр Гончаренко



Окупанти обстріляли приватний сектор / Олександр Гончаренко

Росіяни не вперше б'ють по цивільних об'єктах. Наприклад, раніше під обстріл потрапила центральна частина Краматорська. Тоді ж пошкоджень зазнали багатоповерхівки. Крім того, постраждали місцеві мешканці. Також через дії окупантів у Краматорську була пошкоджена психіатрична лікарня.

Що відомо про ситуацію на Донеччині

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що ніч на Донеччині минула відносно спокійно. Були лише поодинокі обстріли в окремих точках на лінії фронту. Крім того, під артилерійський вогонь потрапили Авдіївка, Мар'їнка та села Вільне Поле і Бурлацьке . Постраждалих внаслідок обстрілів немає.

. Постраждалих внаслідок обстрілів немає. У Соледарі росіяни пошкодили приватний будинок — обійшлося без постраждалих.

росіяни пошкодили приватний будинок — обійшлося без постраждалих. Кириленко порекомендував евакуюватись місцевим мешканцям, адже росіяни стрілятимуть постійно, поки їх не виженуть ЗСУ.

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