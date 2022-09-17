Нікопольщину всю ніч проти 17 вересня обстрілювали з "Градів" та важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Атакували не лише Нікополь

За словами Резніченка, під вогонь потрапили 3 громади району – Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Ворог атакував 6 разів – випустив на мирні міста та села більш ніж 90 смертоносних снарядів.

За попередніми даними, люди не постраждали. Понівечені будинки, автівки, ліцей, цех промислового підприємства, газоводи та лінії електропередач. В одному з сіл Мирівської громади зник зв'язок. Масштаби руйнацій уточнюють.

У інших районах області вночі була повітряна тривога, але минулося без атак.

Ситуація в Кривому Розі

Міський голова Олександр Вілкул повідомив, що у місті все стабільно. По району вночі ракетних ударів не було.

Росіяни зі ствольної артилерії обстріляли село Іллінка та Добра Надія Марганецької громади. Також зі ствольної артилерії та РСЗВ "Град" атакували село Вищетарасівка Мирівської громади, з РСЗВ "Град" Марганецьку громаду. Пошкоджені будинки, ліцей, цех промислового підприємства, газопроводи та лінії електропередач, автомобілі. Без втрат.

На гідротехнічних спорудах Кривого Рогу продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів.

Підтоплення житлових будинків ліквідували. Відкачали 2015 метрів кубічних води.

Росія обстріляла й Харків

Унаслідок нічної атаки міста спалахнула пожежа на підприємстві. У нього влучила ворожа ракета.

За словами рятувальників, ракетної атаки російські військові завдали близько 02:00. Один зі снарядів ворога влучив у споруду підприємства в Індустріальному районі Харкова.

Внаслідок цього спалахнула пожежа. Вогонь, який поширився на площу 200 квадратних метрів, вдалося ліквідувати. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

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