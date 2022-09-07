Цікаво Командир хотів помститися: на Донеччині російська артилерія накрила свій підрозділ
Що відомо про обстріли на Донбасі
Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що Краматорськ потрапив під обстріл вдосвіта — росіяни влучили у медичний заклад.
Мер Олександр Гончаренко повідомив, що жертв внаслідок удару по психлікарні немає.
Наслідки обстрілу / Фото з фейсбуку Олександра Гончаренка
Психіатрична лікарня у Краматорську / Facebook Олександр Гончаренко
Руйнування психлікарні / Facebook Олександр Гончаренко
Психлікарня після ударів окупантів / Facebook Олександр Гончаренко