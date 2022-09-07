Окупанти в ніч на 7 вересня найбільше обстрілювали Краматорськ, Слов'янськ та Костянтинівку. Також по кількох громадах Бахмутського району.

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Що відомо про обстріли на Донбасі

Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що Краматорськ потрапив під обстріл вдосвіта — росіяни влучили у медичний заклад.

Мер Олександр Гончаренко повідомив, що жертв внаслідок удару по психлікарні немає.



Наслідки обстрілу / Фото з фейсбуку Олександра Гончаренка



Психіатрична лікарня у Краматорську / Facebook Олександр Гончаренко



Руйнування психлікарні / Facebook Олександр Гончаренко



Психлікарня після ударів окупантів / Facebook Олександр Гончаренко

Дивіться відео наслідків обстрілу росіян

Що ще зруйнували окупанти

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