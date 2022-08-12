За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, воєнні злочинці зі зведених загарбницьких військ подекуди цілком ефективно допомагають ЗСУ та знищують один одного. Вбивають своїх росіяни з багатьох причин – через побутові конфлікти, сварки на національному ґрунті, а також через п'янки.

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Крім того, нерідко виникають й ситуації, коли путінські військові, місцеві бойовики чи мобілізовані на Донбасі нишком вбивають своїх командирів через неадекватні накази та постійне закидання людей на вірну смерть.

Командир наказав відкрити вогонь з гаубиць через особисту образу

Достатньо показовим прикладом ставлення росіян один до одного може бути інцидент, який стався 9 серпня на одній з ділянок у Донецькій області.

Російський офіцер молодшої ланки, якого призначили керувати нещодавно створеним підрозділом, наказав підлеглим висуватися на передові позиції для спроби прориву української оборони.

Коли ж підрозділ дійшов до місця та мав піти у наступ, той самий командир передав артилерії координати, де перебували свої. Аби снаряди точно потрапили у ціль, він особисто коригував вогонь.

Звісно, всі втрати внаслідок такого обстрілу були списані на бойові, а розгубленим пораненим, яким пощастило не тільки вижити, але й повернутися до місця дислокації, пояснили, що то "працювали ЗСУ".

Внаслідок дружнього вогню росіяни знищили свій танк та два БТРи.

Звісно, інцидентів із friendly fire на війні росії з Україною було чимало, однак випадки безпосередньої та цілеспрямованої роботи артилерії по своїм завдяки командуванню є достатньо рідкісними.

Як з'ясувалося, молодий командир у такий спосіб вирішив змусити підлеглих поважати себе. Адже за день до цього один із солдатів відкрито послав вищого по званню через відсутність досвіду та помилки при управлінні підрозділом. Тож ображений офіцер вирішив продемонструвати кожному із солдатів, чого він вартий.

По Донецьку стрілятимуть, аби розігнати розлючених дружин бойовиків

Крім того, за даними українських спецслужб, незабаром російські окупанти планують здійснити черговий обстріл центру захопленого ними Донецька. Пов'язаний цей кривавий злочин буде із запланованим бунтом дружин бойовиків та примусово відправлених на війну мобілізованих.

Рідні тих, хто бере участь у безглуздих спробах знищити Україну, незадоволені зарплатою, яку видали їх чоловікам та синам. Представники так званої "влади" квазіреспубліки у черговий раз затримали колаборантам виплати та лише частково погасили заборгованість, роздавши по 30 тисяч рублів. З урахуванням того, що мобілізованим та "кадровим" бойовикам обіцяли платити щонайменше по 75 тисяч на місяць.

Станом на серпень багатьом з українців-учасників війни на боці росії "винні" по кілька сотень тисяч, але сплачувати ці гроші ніхто не збирається, адже вони вже давно вкрадені командуванням вищим керівництвом "республіки". Крім того, нещодавно "захисників Донбасу" попередили про те, що на зимовий час їм доведеться забезпечувати себе спорядженням самостійно. Адже грошей у росії для них нема.

Саме через невиплати та погане забезпечення вояк дружини та матері терористів вирішили зібратися у центрі Донецька й домогтися, аби хтось з командування "народної міліції" пояснив їм ситуацію. Росіяни ж на подібну акцію протесту вирішили відповісти обстрілами, в яких потім звинуватять ЗСУ.