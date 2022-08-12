По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, военные преступники из сводных захватнических войск иногда вполне эффективно помогают ВСУ и уничтожают друг друга. Убивают своих россияне по многим причинам – из-за бытовых конфликтов, ссор на национальной почве, а также из-за пьянки.

См.=отрите также Критическая нехватка офицеров: оккупанты назначают курсантов командирами подразделений

Кроме того, нередко возникают и ситуации, когда путинские военные, местные боевики или мобилизованные на Донбассе исподтишка убивают своих командиров из-за неадекватных приказов и постоянного заброса людей на верную смерть.

Командир приказал открыть огонь из гаубиц из-за личного оскорбления

Достаточно показательным примером отношения россиян друг к другу может служить инцидент, произошедший 9 августа на одном из участков в Донецкой области.

российский офицер младшего звена, назначенный руководителем недавно созданного подразделения, приказал подчиненным выдвигаться на передовые позиции для попытки прорыва украинской обороны.

Когда же подразделение дошло до места и должно было пойти в наступление, тот же командир передал артиллерии координаты, где находились свои. Чтобы снаряды точно попали в цель, он лично корректировал огонь.

Конечно, все потери в результате такого обстрела были списаны на боевые, а растерянным раненым, которым удалось не только выжить, но и вернуться к месту дислокации, объяснили, что это "работали ВСУ".

В результате дружеского огня россияне уничтожили свой танк и два БТРа.

Конечно, инцидентов с friendly fire на войне россии с Украиной было немало, однако случаи непосредственной и целенаправленной работы артиллерии по своим благодаря командованию достаточно редки.

Как выяснилось, молодой командир таким образом решил заставить подчиненных уважать себя. Ведь за день до этого один из солдат открыто послал высшего по званию из-за отсутствия опыта и ошибки при управлении подразделением. Так что оскорбленный офицер решил продемонстрировать каждому из солдат, чего он стоит.

По Донецку будут стрелять, чтобы разогнать разъяренных жен боевиков

Кроме того, по данным украинских спецслужб, вскоре российские оккупанты планируют осуществить очередной обстрел центра захваченного ими Донецка. Связано это кровавое преступление будет с запланированным бунтом жен боевиков и принудительно отправленных на войну мобилизованных.

Родные тех, кто принимает участие в бессмысленных попытках уничтожить Украину, недовольны зарплатой, выдаваемой их мужьям и сыновьям. Представители так называемой "власти" квазиреспублики в очередной раз задержали коллаборантам выплаты и частично погасили задолженность, раздав по 30 тысяч рублей. С учетом того, что мобилизованным и "кадровым" боевикам обещали платить не менее 75 тысяч в месяц.

По состоянию на август многим украинцам-участникам войны на стороне россии "должны" по несколько сотен тысяч, но платить эти деньги никто не собирается, ведь они уже давно украдены командованием высшим руководством "республики". Кроме того, недавно "защитников Донбасса" предупредили о том, что на зимнее время им придется снабжать себя снаряжением самостоятельно. Ведь денег у россии для них нет.

Именно из-за невыплат и плохого обеспечения воинов жены и матери террористов решили собраться в центре Донецка и добиться, чтобы кто-то из командования "народной милиции" объяснил им ситуацию. россияне же на подобную акцию протеста решили ответить обстрелами, в которых затем обвинят ВСУ.