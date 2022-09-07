Интересно Командир хотел отомстить: в Донецкой области российская артиллерия накрыла свое подразделение
Что известно об обстрелах на Донбассе
Руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что Краматорск попал под обстрел на рассвете — россияне попали в медицинское учреждение.
Мэр Александр Гончаренко сообщил, что жертв в результате удара по психбольнице нет.
Последствия обстрела / Фото из фейсбука Александра Гончаренко
Психиатрическая больница в Краматорске / Facebook Александр Гончаренко
Разрушенная психбольница / Facebook Александр Гончаренко
Психбольница после ударов оккупантов / Facebook Александр Гончаренко