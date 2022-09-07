Оккупанты в ночь на 7 сентября больше всего обстреливали Краматорск, Славянск и Константиновку. Также по нескольким общинам Бахмутского района.

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Что известно об обстрелах на Донбассе

Руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что Краматорск попал под обстрел на рассвете — россияне попали в медицинское учреждение.

Мэр Александр Гончаренко сообщил, что жертв в результате удара по психбольнице нет.



Последствия обстрела / Фото из фейсбука Александра Гончаренко



Психиатрическая больница в Краматорске / Facebook Александр Гончаренко



Разрушенная психбольница / Facebook Александр Гончаренко



Психбольница после ударов оккупантов / Facebook Александр Гончаренко

Смотрите видео последствий обстрела россиян

Что еще разрушили оккупанты

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